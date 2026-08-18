Mujeres migrantes denuncian acoso sexual en campamentos improvisados de Ceuta

Desde el 30 de julio, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta, más de una docena de mujeres han levantado un campamento improvisado en una zona arbolada junto a la carretera, cerca del centro de acogida de El Trampolín, que actualmente alberga a unas 700 personas, 200 más de su capacidad.

Allí duermen al aire libre, rodeadas de cientos de migrantes marroquíes, subsaharianos y del sur de Asia.

Es realmente horrible (…) Muchos hombres intentan agredir a las mujeres cada noche, a veces incluso cuando vas al baño. Te siguen. Son de distintas nacionalidades, africanos, árabes”

Atid explicó que, por miedo, apenas logra dormir de noche y descansa durante la mañana, cuando la luz del día le ofrece mayor seguridad. Añadió que el estrés le ha provocado incluso la suspensión de su menstruación.

Su vecina en el campamento, Dikra Tetouan, de 20 años, que cruzó con su hermana de 17, afirmó:

Intentamos protegernos gritando para que la gente se reúna a nuestro alrededor”

Tetouan aseguró que la policía les dijo que poco podía hacer al respecto.

El SUP, principal sindicato policial de España, informó que desde el 30 de julio se han denunciado 15 agresiones sexuales en Ceuta, la mayoría contra menores de edad, ocurridas en playas y zonas boscosas.

Las autoridades judiciales confirmaron tres casos tramitados, el primero es el de una menor presuntamente agredida sexualmente con penetración y obligada a vender drogas; otra menor víctima de tocamientos indecentes y una mujer adulta que denunció tocamientos, con el agresor expulsado del enclave.

Además, se ordenó la expulsión de un hombre acusado de allanamiento de morada, tras irrumpir en una vivienda y meterse en la cama de una mujer en ropa interior.

La ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó que los servicios médicos atendieron a cinco mujeres víctimas de violencia sexual y subrayó que el reto más urgente es proporcionar alojamiento seguro.

La ministra de Migración y Seguridad Social, Elma Saiz, señaló que se distribuyen 4,000 comidas diarias, kits de higiene femenina y que se habilitan 1,500 plazas adicionales en centros temporales.

Organizaciones como Save the Children, Unicef y Amnistía Internacional han advertido sobre la vulnerabilidad de mujeres y niñas migrantes en Ceuta y han pedido medidas urgentes de protección.

Con información de Reuters.