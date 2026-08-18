Gobierno francés se disculpa por robo de datos fiscales de 700 mil personas

El gobierno francés ofreció este martes “disculpas” por el pirateo del sitio web del fisco, que dio lugar al robo de datos de unas 700 mil personas y empresas.

ZeroBytes reivindicó el robo masivo de datos

El 12 de agosto, un grupo que se presenta como un dúo francés, ZeroBytes, reivindicó un robo masivo de datos procedentes de la Hacienda francesa.

La Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) confirmó el 14 de agosto dos intrusiones, ocurridas a finales de junio y de julio, así como el robo de datos.

Su directora general, Amélie Verdier, reconoció este martes una nueva “fuga” relativa a datos vinculados a las sucesiones, que fue identificada el lunes antes de ser “cortada”.

“Sí, pedimos disculpas, porque lo que ha ocurrido es insoportable para los franceses”, declaró el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, en una rueda de prensa junto a Verdier.

Fiscalía investiga la extracción de datos

La fiscalía de París abrió una investigación por “extracción fraudulenta de datos” y asociación ilícita.

El lunes, la administración comenzó a contactar a los afectados para sensibilizarlos sobre los riesgos de “phishing” y de usurpación de identidad, entre otros.

Por su parte, el grupo de piratas informáticos, contactado por la AFP ese mismo día, afirmó haber vendido los datos robados.

Estos piratas informáticos afirman asimismo haberse hecho con datos personales de varios millones de alumnos franceses y de decenas de miles de docentes, en un mensaje publicado el lunes en un foro.

El grupo afirma tener datos personales

ZeroBytes afirma disponer de números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones postales, que en algunos casos se remontan a los años 2000.

El ataque contra el fisco reavivó el debate sobre la seguridad de los sistemas de información del Estado francés, blanco de ataques similares en el pasado.Lecornu pide una auditoría de los sistemas

El primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió el lunes a la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) una “auditoría exhaustiva”, tras una reunión de crisis.