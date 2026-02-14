Trump diluye gesto de paz histórico entre EU y México; vínculo de hace 80 años

En 1947, mientras Occidente enfrentaba los estragos de la Segunda Guerra Mundial, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, visitó México.

Aunque hizo el viaje para conmemorar los cien años de la invasión de su país al nuestro, hubo un gesto que marcó esa visita: colocó una ofrenda floral en el Monumento a los Niños Héroes y guardó un minuto de silencio en homenaje a los soldados caídos en la intervención estadunidense del siglo XIX.

Este gesto de acercamiento, realizado hace 78 años, buscaba relajar tensiones entre las naciones vecinas, aún más en el mundo de la posguerra, como consignaron en su momento las páginas de Excélsior.

“Juntos debemos vivir y prosperar”, rezaba el titular de la edición de este diario, que consignó el acercamiento entre los mandatarios vecinos el 4 de marzo de 1947.

“Estados Unidos, comprometido a la no intervención, no puede ser indiferente a lo que ocurre más allá de nuestras fronteras”, expresó en nuestro país el presidente 33 de la Unión Americana.

Esa muestra de deshielo tuvo un eco con un mensaje del actual presidente Donald Trump, quien celebró la semana pasada como un acto heroico la invasión estadunidense a nuestro país en el siglo XIX y que concluyó con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848.

“Hoy se conmemora el 178 aniversario del triunfo de nuestra Nación en la Guerra México-Estadunidense: una victoria legendaria que aseguró el suroeste estadunidense, reafirmó la soberanía de Estados Unidos y expandió la promesa de la independencia americana a lo largo de nuestro majestuoso continente”, expresó el mandatario el pasado 2 de febrero.

Estas declaraciones se dan a un mes de la operación a Venezuela, en la que fuerzas estadunidenses arrestaron al expresidente Nicolás Maduro, así como los amagos de anexar Groenlandia por parte del mandatario republicano.

En su tiempo, Truman, quien gobernó de abril de 1945 a enero de 1953, puso al Ejecutivo como el centro de la política exterior.

Como consignó este diario hace casi 80 años: “Truman es de los hombres que no dejan transcurrir un día sin conquistar a un amigo”.

LISTOS PARA LA GUERRA

En la visita a México, su tercer viaje al extranjero, el demócrata enfatizó que su país priorizó los compromisos de protección con las naciones más débiles del mundo, en la antesala de la Guerra Fría y el anticomunismo.

Según las ideas de Truman, la cooperación internacional y la unidad de las naciones eran relevantes.

“Aún en el caso de que la mayoría de los países reprobasen la guerra, la supresión de la política de la fuerza sería una vana pretensión, pues mientras exista una sola nación que quiera optar por la guerra, todas las demás deben estar preparadas”, era parte del ideario del exmandatario que ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945.

Durante su visita a México, el exlíder de la Casa Blanca visitó Teotihuacán y en Palacio Nacional se llevó a cabo una cena de gala como parte de la recepción solemne.

“Ambas posturas, la de Truman y la de Alemán: la primera más mundial que intercontinental, pero de entrañable comprensión del respeto mutuo, debido entre las naciones vecinas y la otra, la nuestra, expresiva de la buena voluntad mexicana para la inversión del vecino país, que venga precedida de la buena fe, produjéronse dentro del marco del Palacio Nacional, cuando aún no acababa el regocijo inicial de nuestro pueblo ante la llegada del mandatario norteamericano”, concluyó la crónica de ese encuentro.