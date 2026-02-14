Se incendia refinería en Cuba; en plena crisis de energía

LA HABANA.— Un incendio afectó una refinería del puerto de La Habana, en medio de la grave crisis energética que afecta a Cuba.

Este incidente provocó que el país cerrara el aeropuerto del Paso, y acusó que derribó un dron del narco mexicano.

El Ministerio de Energía y Minas cubano indicó que el fuego se inició en uno de los almacenes de la instalación.

“La causa está bajo investigación”, declaró el ministerio en una publicación en X.

Naciones Unidas expresó su gran preocupación por la agudización de la crisis en Cuba, en medio del bloqueo energético de Estados Unidos.

“Estamos extremadamente preocupados por la agravación de la crisis socioeconómica en Cuba, en un contexto de embargo comercial y financiero de décadas, eventos climáticos extremos y las medidas recientes de Estados Unidos por las que se restringen las entregas de petróleo”, indicó la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado, a la prensa.

Cuba está sumida desde hace seis años en una grave crisis económica, con fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas.

“Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de la gente en Cuba”, añadió el organismo.

México envió dos buques con ayuda humanitaria para la isla, con al menos 814 toneladas de insumos esenciales para atender el desabasto.