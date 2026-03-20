Trump dice que podría reducir su ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su gobierno está “muy cerca” de cumplir los objetivos trazados en la ofensiva militar contra Irán, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de reducir la intensidad de las operaciones militares en la guerra de Medio Oriente. Sus declaraciones llegan en un momento clave del conflicto, marcado por una escalada regional y presiones internacionales para contener la violencia.

Desde su red Truth Social, el mandatario republicano delineó lo que considera avances significativos en la guerra que inició junto a Israel, al tiempo que planteó un eventual cambio de estrategia. Según su postura, el debilitamiento de las capacidades iraníes permitiría replantear el nivel de intervención estadounidense en la zona.

Trump plantea reducir ofensiva militar

“Estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos mientras consideramos la posibilidad de reducir drásticamente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán”, afirmó Trump.

El presidente sostuvo que las operaciones han logrado afectar de manera sustancial la infraestructura militar de Irán, incluyendo su capacidad de misiles, su industria de defensa y componentes clave de sus fuerzas armadas. También subrayó que uno de los objetivos centrales ha sido impedir que Teherán avance hacia el desarrollo de armamento nuclear.

“1. Degradación total de la capacidad de misiles iraníes, sus lanzadores y todo lo relacionado con ellos.

2. Destrucción de la base industrial de defensa de Irán.

3. Eliminación de su Armada y Fuerza Aérea…”, detalló el mandatario al enumerar los logros de su administración.

A pesar de estas afirmaciones, Trump dejó claro que no busca un alto el fuego inmediato, lo que sugiere que la estrategia estadounidense sigue enfocada en consolidar ventajas antes de cualquier negociación o desescalada formal.

En paralelo, el presidente introdujo un elemento clave en el debate geopolítico: la seguridad del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial.

El estrecho de Ormuz tiene que ser protegido y patrullado, según sea necesario, por los otros países que lo utilizan, ¡no por Estados Unidos! Si se nos pide, ayudaremos a estos países… pero esto no debería ser necesario una vez que la amenaza de Irán sea erradicada”, señaló.

La declaración refleja un intento de redistribuir responsabilidades entre los países que dependen de esta ruta marítima estratégica, por donde transita una parte significativa del petróleo global. También marca una posible intención de Washington de reducir su exposición directa en la región, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Sin embargo, el escenario sigue siendo incierto. Mientras Estados Unidos evalúa ajustar su presencia militar, el conflicto continúa activo en múltiples frentes, con intercambios de ataques y tensiones que involucran a varios actores regionales.