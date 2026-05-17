EU evalúa la amenaza de drones desde Cuba, según Axios

La tensión entre Estados Unidos y Cuba escaló nuevamente después de que reportes de inteligencia citados por el medio estadounidense Axios, que aseguran que La Habana ha adquirido más de 300 drones militares con apoyo de Rusia e Irán y que funcionarios cubanos habrían discutido posibles escenarios para utilizarlos contra objetivos estadounidenses en el Caribe.

La información, basada en documentos clasificados y fuentes del aparato de seguridad estadounidense, apunta a que el Gobierno cubano analiza el uso potencial de estos sistemas no tripulados contra la base naval estadounidense en Base Naval de Guantánamo, embarcaciones militares e incluso instalaciones cercanas a Florida.

Aunque Washington no habla públicamente de una amenaza inmediata, el informe refleja el creciente nivel de preocupación dentro de la administración del presidente Donald Trump por el fortalecimiento militar de la isla y por la presencia de asesores iraníes en territorio cubano.

De acuerdo con Axios, Cuba comenzó desde 2023 un proceso de adquisición de drones militares de ataque fabricados en Rusia e Irán y actualmente buscaría ampliar todavía más su arsenal.

Un alto funcionario estadounidense citado por el medio afirmó que el desarrollo de estas capacidades militares “es inquietante” debido a la cercanía geográfica de Cuba con territorio estadounidense.

Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una serie de actores malignos que van desde grupos terroristas hasta cárteles de la droga, iraníes y rusos, es inquietante. Es una amenaza creciente”, señaló el funcionario bajo condición de anonimato.

La preocupación estadounidense se centra particularmente en la experiencia iraní en guerra con drones, un tipo de armamento utilizado recientemente en conflictos en Medio Oriente y que ha transformado la estrategia militar moderna.

Según Axios, Ratcliffe transmitió un mensaje directo al Gobierno cubano sobre la preocupación de Washington. AFP

Cuba rechaza las acusaciones

El Gobierno cubano rechazó de inmediato el contenido del informe y acusó a Washington de construir un discurso destinado a justificar una posible agresión contra la isla.

El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, respondió a través de redes sociales.

El esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles”, escribió.

El funcionario añadió que “Estados Unidos es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa”.

Las declaraciones reflejan el deterioro de las relaciones bilaterales, marcado por sanciones económicas, disputas diplomáticas y acusaciones mutuas de desestabilización regional.

CIA y el Pentágono elevan el tono

El reporte surge pocos días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, realizara una visita poco habitual a La Habana.

Según Axios, Ratcliffe transmitió un mensaje directo al Gobierno cubano sobre la preocupación de Washington ante la presencia de actores extranjeros en la isla.

El director Ratcliffe dejó claro que Cuba ya no puede servir como plataforma para que adversarios impulsen agendas hostiles en nuestro hemisferio”, indicó un funcionario estadounidense citado por el medio.

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró recientemente ante el Congreso que Washington mantiene vigilancia permanente sobre la actividad militar de gobiernos considerados adversarios en Cuba.

Ilustración de la tensión entre EU y Cuba por drones. Ilustración creada con fotos de AFP y datos de Excélsior Digital

Aumentan vuelos militares y vigilancia sobre la isla

La publicación coincide además con reportes recientes sobre un incremento de vuelos de inteligencia estadounidenses cerca del espacio aéreo cubano.

Análisis citados por medios como CNN detectaron al menos 25 operaciones de vigilancia desde febrero, incluyendo aeronaves especializadas como los aviones RC-135V Rivet Joint, P-8A Poseidon y drones MQ-4C Triton.

Expertos en seguridad internacional consideran que el patrón recuerda a movimientos de inteligencia previos a operaciones estadounidenses en otras regiones de alta tensión geopolítica.

Cuba activa protocolos civiles ante una posible agresión

En medio del clima de tensión, el Gobierno cubano comenzó a distribuir guías de protección civil para preparar a la población ante una eventual “agresión militar”.

El documento recomienda almacenar agua, alimentos, medicamentos, linternas y radios, además de identificar refugios y seguir protocolos básicos durante bombardeos o alertas aéreas.

La medida provocó fuertes reacciones dentro de la isla, donde la población enfrenta una severa crisis económica, apagones frecuentes y escasez de combustible y medicamentos.

La relación entre Cuba y Estados Unidos permanece marcada por décadas de confrontación política y militar desde la Revolución Cubana de 1959.

La cercanía geográfica de la isla —a apenas 150 kilómetros de Florida— convierte cualquier movimiento militar en un asunto sensible para la seguridad estadounidense.

Analistas internacionales advierten que el fortalecimiento militar cubano, combinado con la influencia de Rusia e Irán en el Caribe, podría abrir un nuevo capítulo de tensión regional con implicaciones geopolíticas de largo alcance.

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