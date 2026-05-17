Crucero Hondius llegará a Países Bajos con evaluación de riesgo bajo por la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo este domingo su evaluación de "riesgo bajo" respecto al brote de hantavirus detectado a bordo del crucero Hondius, que tiene previsto atracar el lunes en Países Bajos con el resto de su tripulación.

El crucero, que suscitó preocupación mundial tras el anuncio de la aparición de este brote a principios de mayo, debe terminar su viaje en Róterdam el lunes entre las 10:00 (08:00 GMT) y el mediodía, según las autoridades.

Allí desembarcarán las 27 personas que siguen a bordo: 25 miembros de la tripulación y dos integrantes del personal médico.

"Se ha reevaluado el riesgo para la salud pública a la luz de la información más reciente disponible, y el riesgo global sigue siendo bajo", anunció la OMS en un boletín publicado unas horas antes de la llegada del barco a Róterdam.

El virus Andes puede transmitirse entre humanos bajo ciertas condiciones. Magnific.

La OMS añadió que, "aunque pueden seguir apareciendo otros casos entre los pasajeros y miembros de la tripulación", el riesgo de transmisión "debería reducirse tras el desembarco y la aplicación de medidas de control".

El brote de hantavirus, un virus raro para el que no existe vacuna ni tratamiento específico, ha causado tres muertes y ha obligado a las autoridades de una veintena de países a mantener bajo vigilancia los casos sospechosos y a sus contactos.

Según la OMS, el contagio entre humanos requiere un contacto muy estrecho.

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