Trump dice que fallo de Corte Suprema sobre aranceles es una "vergüenza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “vergüenza” la reciente decisión de la Corte Suprema que anuló su política de aranceles globales. Tras el fallo, Trump aseguró que cuenta con un plan alternativo para responder a la sentencia, aunque no ofreció detalles sobre las medidas que pretende implementar.

La Unión Europea reaccionó con cautela al dictamen del tribunal estadounidense. Un portavoz del bloque señaló que la decisión está siendo analizada detenidamente y que se mantiene un diálogo estrecho con la administración de Washington para conocer las acciones que se tomarán en adelante.

El vocero subrayó que las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y previsibilidad en las relaciones comerciales, por lo que la UE seguirá defendiendo la reducción de aranceles y la promoción de un comercio más abierto.

El fallo de la Corte Suprema limita la capacidad del presidente para imponer gravámenes de manera unilateral, lo que podría modificar la estrategia comercial de Estados Unidos y su relación con socios internacionales. La reacción de Trump y la postura de la Unión Europea reflejan la tensión que genera la medida en el ámbito económico y diplomático.

Donald Trump calificó como una “vergüenza” el fallo de la Corte Suprema que anuló su política de aranceles globales. REUTERS

Corte Suprema de Estados Unidos abre camino a reembolsos por aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles de emergencia impuestos por la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, al determinar que el presidente no podía recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para establecer gravámenes generales a las importaciones.

El fallo representa una victoria para miles de empresas que durante años se vieron afectadas por los costos adicionales derivados de la política arancelaria. Ahora se abre el proceso para solicitar reembolsos, que podrían superar los 175.000 millones de dólares, según estimaciones del Penn-Wharton Budget Model.

Tras conocerse la sentencia, los mercados bursátiles en Estados Unidos y Europa registraron alzas, especialmente en las acciones de compañías que habían sido golpeadas por los aranceles. Entre ellas destacan las firmas de lujo europeas LVMH, Hermès y Moncler, además de empresas de bienes de consumo, automotrices y de confección que dependen de la producción en países como China, Vietnam e India.

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump, limitando su autoridad en política comercial. REUTERS

Demandas en curso

Desde abril se han presentado más de 1.800 demandas relacionadas con los aranceles ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, un aumento significativo frente a las menos de dos decenas registradas en todo 2024. Entre los demandantes figuran Toyota, Costco, Goodyear, Alcoa, Kawasaki Motors y EssilorLuxottica.

Abogados especializados advierten que el proceso de reembolso será complejo, ya que las empresas deberán recopilar datos detallados sobre las importaciones y los distintos regímenes arancelarios aplicados en diferentes períodos. Como señaló Nabeel Yousef, socio del bufete Freshfields, “no es que el lunes las empresas vayan a empezar a recibir cheques por correo”.

Con información de Reuters.