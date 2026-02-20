EU ratifica multa de 243 mdd a Tesla por accidente mortal con Autopilot

Un precedente judicial histórico para la industria automotriz quedó confirmado el día de hoy en Estados Unidos luego de que una jueza federal ratificara una indemnización millonaria contra Tesla, relacionada con un accidente mortal vinculado al sistema Autopilot.

La resolución refuerza el escrutinio legal sobre las tecnologías de asistencia avanzada a la conducción y marca un punto de inflexión para los fabricantes que las promocionan como seguras.

La jueza federal Beth Bloom, con sede en Miami, rechazó la petición de Tesla para anular el veredicto emitido por un jurado federal, el cual ordenó a la empresa pagar 243 millones de dólares por su responsabilidad parcial en un siniestro ocurrido en 2019.

Un Model S con Autopilot estuvo involucrado en el accidente ocurrido en Florida. Federal Bar Association

En su fallo, hecho público el viernes, la magistrada sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio respaldaban ampliamente la decisión del jurado y que la automotriz no aportó argumentos novedosos o concluyentes que justificaran su revocación.

¿Cuándo sucedieron los hechos?

El caso se remonta al 25 de abril de 2019, cuando un Model S 2019, equipado con Autopilot, circulaba por un cruce en Cayo Largo, Florida, a una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora. El conductor, George McGee, se agachó para recoger su teléfono móvil, lo que provocó que el vehículo impactara contra un SUV estacionado.

En el lugar se encontraban Naibel Benavides León, de 22 años, quien falleció a causa del impacto, y su novio Dillon Angulo, que sobrevivió con lesiones graves.

Durante el proceso judicial, el jurado determinó que Tesla tenía un 33% de responsabilidad en el accidente, al considerar que el sistema de asistencia contribuyó al desenlace fatal.

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

Como resultado, se concedieron 19,5 millones de dólares a la familia de Benavides y 23,1 millones a Angulo por daños compensatorios, además de 200 millones de dólares en daños punitivos, suma que será distribuida entre ambos demandantes. McGee, por su parte, alcanzó un acuerdo previo con las víctimas y no formó parte del veredicto final.

Este fallo es especialmente relevante porque se trata del primer veredicto de un jurado federal en Estados Unidos relacionado con un accidente mortal asociado al uso del piloto automático. Hasta ahora, otros litigios similares contra Tesla habían sido desestimados o resueltos extrajudicialmente, sin llegar a esta instancia.

En su intento por revertir la sentencia, Tesla argumentó que el único responsable del accidente fue el conductor, que el vehículo no presentaba defectos y que el veredicto iba en contra del sentido común.

También sostuvo que los fabricantes no pueden ser considerados aseguradores universales frente a conductores imprudentes y que los daños punitivos no procedían, ya que, según la empresa, no se probó una conducta temeraria hacia la vida humana, como exige la ley de Florida. Pese a ello, la jueza desestimó esos planteamientos.

Se espera ahora que Tesla, dirigida por Elon Musk, apele la decisión. Recordemos que, Musk ha promovido durante años a la compañía como líder en conducción autónoma, incluyendo planes para vehículos totalmente autónomos y robotaxis, una narrativa que este fallo vuelve a poner bajo el microscopio legal y público.

