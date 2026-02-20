Estados Unidos revoca visas a tres funcionarios chilenos por riesgo a la seguridad nacional

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la revocación de visas de entrada al país para tres funcionarios del gobierno chileno, cuyos nombres no fueron revelados. La decisión se fundamenta en que habrían participado en actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones, lo que, según Washington, representa un riesgo para la seguridad regional.

En un comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, se detalló que los funcionarios “a sabiendas dirigieron, autorizaron, financiaron, proporcionaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

El documento añade que tanto estas personas como sus familiares directos serán, en general, inelegibles para ingresar a Estados Unidos, y cualquier visa previamente otorgada ha sido revocada.

La medida se enmarca en lo que el gobierno estadounidense describe como un esfuerzo por proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional en la región. El comunicado también incluyó críticas al gobierno saliente de Gabriel Boric, señalando que su legado “quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno”.

La revocación de visas refuerza la política de Washington de aplicar sanciones individuales a funcionarios extranjeros considerados responsables de actividades que afectan la estabilidad hemisférica.