Objeto 1180: el tenebroso búnker soviético que oculta secretos en Moldavia

Uno de los secretos repudiados de la Unión Soviética se encuentra en un rincón rural de Moldavia, bajo miles de toneladas de tierra, rocas y árboles, y a unas tres horas al norte de su ciudad capital. Se trata de Objeto 1180, un refugio antinuclear satanizado por los pobladores de la zona que, aseguran, ahí abajo no solamente se ocultaba armamento, sino que se hacían experimentos con seres humanos.

En Chisináu muy poca la gente conoce el sitio. Los ancianos quienes saben de él porque se enteraron de los rumores de lo que allá ocurría durante el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). De hecho, en internet se informa que el acceso al búnker es por cuenta propia y resulta “peligroso”.

Excélsior logró llegar al búnker oculto, aislado, precedido de interminables praderas colmadas de girasoles. Resultaba curiosa la cantidad de gente que pide ride en la carretera, en los caminos vecinales y en los de terracería dada la escasez del transporte público. Al revelarles el destino del viaje, todos ellos coincidían en que había que tener cuidado.

El búnker es peligroso y ahí también pasan cosas extrañas”, confesó un anciano que abordó al coche rentado.

Los pobladores advierten sobre ruidos extraños y criaturas que supuestamente habitan las pro-fundidades de esta construcción. Foto: Andrés Guardiola.

Un búnker soviético oculto bajo tierra

Objeto 1180 es una masiva estructura de acero y hormigón insertada en la tierra. Al finalizar la Guerra Fría y desarticularse la Unión Soviética, las autoridades moldavas decidieron destruirlo, por lo que lo dinamitaron y lo inundaron, pero los motivos de esas acciones permanecen como un secreto de Estado.

La locación está aislada. Llegar es sumamente complejo porque después de transitar a través de una angosta carretera se torna en un modesto camino de terracería en las profundidades del bosque que pocas veces está seco.

El acceso está flanqueado de trincheras (o canales) que conducen a puestos de vigilancia en abandono. El silencio de la foresta es apabullante, pero más aún es llegar a la enorme explanada, semejante a dos campos de futbol llanero en medio de la nada, bajo cuya superficie se encuentra la estructura brutalista.

Es recomendable dejar el coche en el camino, toda vez que no hay que tentar la resistencia de la explanada, porque se desconoce en dónde pueden estar los huecos de la estructura total.

Pero sí pueden verse dos edificaciones masivas, a reserva de que pudiera haber una tercera, oculta bajo otra explanada. La primera muestra un edificio subterráneo, separado del resto de la superficie por un profundo foso cuyo fondo está cubierto por un agua de color verde esmeralda. Pareciera el esqueleto de un rascacielos, pero hacia abajo. Vigas y placas de acero revestidas de concreto, le dan un aspecto inexpugnable.

Aparentemente, entrar es imposible.

El segundo edificio es prácticamente un gemelo del primero. Por fuera no puede apreciarse agua, y el acceso requiere equipo.

Un recorrido por trincheras, fosos y habitaciones abandonadas revela las dimensiones de una construcción militar soviética. Foto: Andrés Guardiola.

Los rumores de experimentos humanos y fenómenos extraños

Ruidos extraños se escuchan al fondo del primer edificio, como si alguien estuviera caminando, marcando sus pasos sobre la solera, provocando un eco que podría dejar paralizado de miedo a cualquiera.

Algunos moldavos aseguran que el edificio fue inundado para contener la radiación de armas nucleares que en 1991, ya abandonado, se quedaron ahí. Pero otros dicen que los rumores sobre seres creados en un laboratorio todavía viven ahí, y suben para cazar.

Al caminar sobre la circunferencia del gigantesco hoyo fue detectado un punto de ingreso al Objeto 1180, que solamente requería de un salto de fe.

Internarse en el búnker no es sencillo. Miedos mentales y reales saturan la cabeza.

A casi 100 kilómetros de Ucrania, esta instalación militar abandonada conserva vestigios de un proyecto soviético inconcluso. Foto: Andrés Guardiola.

Las cámaras y pasillos internos podrían tener hasta 3.5 metros de alto, y absolutamente se requiere de una linterna para recorrerlas. En algunos rincones entran los rayos del sol, pero en otros, nada.

Algunas habitaciones han sido grafiteadas, pero pareciera que tienen mucho tiempo ya, porque incluso han sido corroídas por el óxido en el metal. En la plataforma Reddit existe una referencia sobre el búnker, y muestra algunas fotos en donde incluso aparecen unas escalinatas muy deterioradas para poder bajar al foso con agua. Pero en 2026 ya no existen.

Quienes subieron la información a la web refieren el lugar como tenebroso, escenario para un apocalipsis zombie, o bien para una aventura de Indiana Jones.

Bajar a la zona en donde el agua ha tapado todo el edificio representa un peligro, por lo que no es recomendable.

El Objeto 1180 está oculto en un bosque, fue dinamitado y permanece inundado. Su historia está rodeada de rumores que sobreviven desde la URSS. Foto: Andrés Guardiola.

¿Qué es el Objeto 1180?

Objeto 1180 es también conocido como el búnker de Oliscani, que es un poblado vecino al complejo, que al mismo tiempo está en línea recta a menos de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Documentos oficiales destacan que el complejo comenzó a construirse en 1984 como un centro de mando subterráneo y búnker nuclear para el Pacto de Varsovia, pero supuestamente no fue finalizado, es decir, no estaba equipado.

Pero por razones desconocidas, el sitio fue dinamitado y hasta inundado.

La colosal construcción está compuesta por dos cilindros de hormigón de 36 metros de ancho y 60 metros de profundidad, distribuidos en 13 niveles subterráneos, ocultos en el bosque bajo la apariencia de una construcción civil.

Objeto 1180 se relaciona directamente con Objeto 1161, el llamado Búnker de Gorbachov, que es prácticamente igual, pero que se encuentra en Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia, el cual está sellado desde 1991.

Se desconoce cuántos otros “objetos” más existirán en toda la antigua URSS y los otrora países de la Cortina de Hierro. Sin duda ha sido un viaje de turismo de aventura imperdible e inolvidable.

*mcam