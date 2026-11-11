Trasladan al secretario del Tesoro de EU a una base militar por temas de seguridad

S, según reporte

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue trasladado discretamente a una base militar en el área de Washington debido a preocupaciones relacionadas con presuntas amenazas procedentes de Irán, según un reporte publicado por The New York Times.

Hasta el momento, la administración del presidente Donald Trump, no ha detallado públicamente la naturaleza exacta ni el alcance de dichas amenazas.

De acuerdo con la publicación, Bessent residía anteriormente en el barrio de Georgetown, en Washington D.C., antes de ser reubicado.

Su traslado lo convierte en uno de varios integrantes de alto nivel de la administración que actualmente viven en instalaciones militares o viviendas protegidas por razones de seguridad.

Entre ellos figuran el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes también permanecen en bases militares mientras desarrollan sus funciones en la capital estadounidense.

Tesoro afirma que Bessent mantendrá su estrategia contra Irán

Un portavoz del Departamento del Tesoro declaró a ABC News que las medidas de seguridad no modificarán la postura del funcionario frente a Teherán.

El secretario no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní y mantiene su compromiso de ejecutar la Operación Marginado Económico y de mantener el bloqueo, que en conjunto están provocando el colapso de la economía iraní”, señaló la dependencia.

Scott Bessent ha sido una de las principales figuras de la política económica estadounidense hacia Irán.

Durante los últimos meses ha promovido diversas sanciones financieras y comerciales dirigidas contra el gobierno iraní.

En septiembre, el funcionario afirmó que las medidas buscan “asfixiar económicamente” al régimen iraní mediante restricciones financieras cada vez más severas.

Según una fuente citada en The New York Times, las preocupaciones por la seguridad del secretario crecieron después de que un medio difundiera detalles sobre la ubicación de su residencia.

Ese reportaje fue publicado en enero de 2025, aunque las medidas para trasladarlo a una instalación militar se habrían implementado recientemente.