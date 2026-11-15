Persiste caos en aeropuertos de EU; exigen fondos para modernizar sistema aéreo

Miles de personas sufrieron cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos ayer, un día después de la suspensión de todos los despegues por una falla que el gobierno federal atribuyó a problemas surgidos durante la modernización de infraestructura obsoleta.

Las principales aerolíneas cancelaron ayer más de 4 mil vuelos en Estados Unidos y retrasaron otros 3 mil.

Filas interminables frente a las ventanillas de las aerolíneas, campamentos improvisados en las salas de embarque, paneles de información en rojo: la paralización del viernes provocó un caos generalizado hasta ayer.

La administración del presidente Donald Trump culpó del origen del desastre a un fallido reemplazo de las antiguas líneas de comunicación de cable de cobre.

La FAA ofreció disculpas a los viajeros y advirtió que las afectaciones continuarían mientras las aerolíneas reorganizaban sus operaciones. Foto: AFP.

La falla que paralizó los vuelos en Estados Unidos

A finales de la tarde de ayer, el sitio web de seguimiento Flight- Aware había registrado más de 6,200 vuelos cancelados.

El jefe de la agencia estadunidense que regula la aviación civil, la FAA, Bryan Bedford, ofreció una “sincera disculpa al público viajero estadunidense”, en una rueda de prensa en Washington.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la orden de suspensión nacional de vuelos de cuatro horas del viernes se emitió después de que trabajos de mantenimiento para cambiar un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

Ya sea por un error del contratista o por una pieza de equipo defectuosa (...) eso empezó a saturar otros equipos de enrutamiento en nuestro sistema de control de tráfico aéreo”, declaró Duffy a periodistas.

La interrupción del viernes fue la segunda suspensión nacional de despegues en el espacio aéreo estadunidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La medida se levantó a las 20:15, hora de la costa este de Estados Unidos.

FAA restablece operaciones, pero advierte de más retrasos

Según Duffy, los funcionarios de la FAA reabrieron el espacio aéreo “tras restablecer la plena funcionalidad” en las instalaciones de control de tráfico aéreo.

A primera hora del sábado aseguró a los estadunidenses que “es seguro volar”, pero advirtió que tomaría tiempo reanudar el servicio normal.

Seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan”, escribió en X.

Piden recursos para modernizar el sistema aéreo

Duffy pidió 50 mil millones de dólares en fondos para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo, y reclamó al Congreso, que controla las arcas del gobierno estadunidense, que “esté a la altura”.

Basta de tonterías”, respondió en X el gobernador de Illinois, JB Pritzker. “Trump y los republicanos han controlado el Congreso y podrían haber financiado el sistema”, enfatizó el demócrata.

Ayer, legisladores estadunidenses pidieron investigaciones sobre lo ocurrido.

Hasta anoche, el presidente Donald Trump no se había pronunciado públicamente sobre la avería, que tuvo efectos colaterales en los vuelos internacionales hacia Estados Unidos.

Al igual que los pasajeros, cientos de pilotos también vivieron minutos de incertidumbre sobre el motivo de la emergencia aérea. Foto: AFP.

Temor en el aire: “Soy aprendiz de piloto, no sé qué hacer, sinceramente”

Un estudiante de piloto estaba solo en la cabina en su primer vuelo transcontinental cuando un controlador de tráfico aéreo le dio una instrucción que nunca esperó escuchar: había una orden de paralización de operaciones en tierra en todo el país y necesitaba aterrizar.

“Señora, soy estudiante de piloto. Sinceramente, es la primera vez que hago un vuelo de larga distancia en solitario y no sé qué hacer”, le dijo a la controladora.

El piloto había despegado del aeródromo de Hicks, cerca de Fort Worth. El controlador, con calma, comenzó a guiarlo de regreso, dirigiéndolo para que esquivara otras aeronaves en la zona, incluidos dos helicópteros.

Al acercarse al aeródromo, el piloto buscó la seguridad de que era seguro regresar. “¿Le pasa algo a Hicks?”, preguntó.

El controlador le aseguró que no había ningún problema y continuó explicándole la aproximación. Su avión aterrizó sin incidentes minutos después, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

La difícil situación del piloto fue un ejemplo extremo de la confusión que se desató en el sistema de aviación estadunidense tras el anuncio del cierre el viernes por la tarde, cuando había unos 4 mil aviones en el aire. Todos aterrizaron sin problemas a pesar de las comunicaciones parciales.

Con información de Reuters y AFP.

*mcam