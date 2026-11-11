La Casa Blanca amenaza con investigar a demócratas si buscan juicio político contra Trump

La Casa Blanca elevó el tono de su confrontación con los demócratas del Congreso al advertir que las investigaciones que planean impulsar una vez que asuman el control de la Cámara de Representantes podrían tener consecuencias legales si, a juicio del gobierno, exceden las facultades constitucionales de supervisión legislativa.

La advertencia quedó plasmada en una carta enviada al congresista demócrata Robert Garcia quien encabezará el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cuando la nueva mayoría demócrata tome posesión en enero de 2027.

El documento fue firmado por Will Scharf principal asesor legal de la Casa Blanca, quien argumentó que el Congreso tiene derecho a investigar asuntos vinculados a sus funciones legislativas, pero advirtió que ese poder no puede utilizarse para intimidar a funcionarios ni interferir con las actividades legítimas del Poder Ejecutivo.

Según la carta, algunas de las investigaciones anunciadas por legisladores demócratas podrían tener como objetivo "acosar y engrandecer" a determinados funcionarios en lugar de responder a un propósito legislativo válido.

Asimismo, Scharf sostuvo que el uso indebido de citaciones o las amenazas dirigidas a servidores públicos podrían derivar en posibles revisiones legales.

Trump endurece su discurso frente al Congreso

La posición expresada por la Casa Blanca coincide con declaraciones recientes del presidente Donald Trump quien ha criticado públicamente los planes de supervisión impulsados por la oposición tras las elecciones de medio término.

El mandatario pidió recientemente al Departamento de Justicia analizar lo que calificó como presuntas acciones indebidas de legisladores demócratas, a quienes acusó de utilizar las investigaciones como herramienta política.

Por su parte, el fiscal general Todd Blanche evitó confirmar la existencia de alguna investigación formal relacionada con congresistas, aunque tampoco descartó posibles acciones futuras.

La polémica surge después de que el Partido Demócrata recuperara la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término.

A partir de enero de 2027, los demócratas tendrán la capacidad de dirigir comités legislativos con facultades para solicitar documentos oficiales, convocar audiencias y emitir citaciones en investigaciones relacionadas con la administración Trump.

Entre los temas que han anticipado revisar se encuentran decisiones adoptadas por distintas agencias federales y actuaciones de funcionarios del gobierno.