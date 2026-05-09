Un hombre murió atropellado en una pista del aeropuerto de Denver

Un peatón que cruzó el perímetro de seguridad del Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos, falleció tras ser atropellado por un avión que se preparaba para despegar, informó el aeropuerto el sábado.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que el individuo fallecido “saltó deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de aterrizaje”.

"El peatón cruzó la valla perimetral y fue atropellado apenas dos minutos después, mientras cruzaba la pista. Falleció, no se cree que fuera empleado del aeropuerto y aún no ha sido identificado", agregó en un comunicado.

El accidente involucró a un avión de Frontier Airlines y ocurrió alrededor de las 23:19 locales del viernes (5:19 GMT de este sábado).

Entre los pasajeros del vuelo, "12 personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales", indicó el aeropuerto.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció el inicio de una investigación para esclarecer el accidente, que genera preocupación en materia de seguridad.

“Las autoridades policiales locales están a cargo de la seguridad del aeropuerto y están liderando la investigación (del suceso)” con apoyo del gobierno federal, señaló el secretario en una publicación en X.

"Nadie debería entrar JAMÁS a un aeropuerto sin autorización", dijo en un mensaje publicado en la red social X.

Una grabación de audio publicada previamente en el sitio web especializado ATC.com captó la conversación entre un piloto y los controladores aéreos: "Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. (...) Había una persona caminando por la pista", relató el piloto.

Según un comunicado de Frontier Airlines enviado a medios de comunicación, "se detectó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante los toboganes de emergencia como medida de precaución".

De acuerdo a la empresa, la aeronave, un Airbus A321, transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes.

La muerte del peatón en Denver se suma a una serie de episodios recientes en Estados Unidos .

En marzo, un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos poco después de aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, causando la muerte del capitán y el copiloto.

Con información de AFP.