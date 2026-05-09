OMS dice que TODOS en el barco con hantavirus son 'contactos de ALTO riesgo'

Hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus publicó en sus redes sociales que entiende la preocupación de la gente por los recuerdos de la pandemia de COVID-19. Aclaró que el caso actual de hantavirus “no es otro COVID-19”.

El virus es la única variante de hantavirus con capacidad limitada de transmisión entre personas. Pexels.

Aun así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este sábado que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus como contactos de "alto riesgo", que deben ser monitoreados activamente durante 42 días.

"Clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contactos de alto riesgo", dijo Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, durante un evento en redes sociales.

Añadió que se recomienda "un seguimiento y monitoreo activo de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen durante un periodo de 42 días".

Subrayó que el riesgo para la población general y para los habitantes de las Islas Canarias, donde se espera que el crucero MV Hondius eche ancla el domingo, sigue siendo "bajo".

Varias personas fueron aisladas preventivamente tras compartir vuelos con pasajeros expuestos a hantavirus. REUTERS

Más del director de la OMS

Tedros Adhanom, reiteró que el riesgo para la población de Tenerife fue calificado como “bajo”, a pesar de que el virus detectado es la cepa Andes del hantavirus, considerada grave.

La OMS advirtió un posible aumento de casos de hantavirus Andes tras contagios en un crucero; Argentina enviará 2,500 kits de diagnóstico. IA

El funcionario confirmó que tres personas murieron, sin embargo, agregó que actualmente no hay pasajeros con síntomas a bordo del barco.

Además, detalló que un experto de la OMS ya se encuentra en el MV Hondius y ya se cuenta con suministros médicos.

En tanto, España preparó un operativo especial para evitar contacto entre pasajeros y población local, los pasajeros serán desembarcados en el puerto industrial de Granadilla, lejos de zonas habitadas, su traslado se hará en vehículos sellados y bajo vigilancia hasta su repatriación.

Tedros dijo que viajará personalmente a Tenerife para supervisar la operación y apoyar al personal sanitario.

Británicos en cuarentena en hospital inglés

Además, una veintena de británicos que se encuentran en el crucero afectado por un brote de hantavirus serán evacuados el domingo a un hospital cerca de Liverpool, en Inglaterra, para un "periodo de aislamiento", anunció la dirección del NHS, el sistema público de salud.

La OMS puso bajo vigilancia la variante Andes del hantavirus tras un brote en el crucero MV Hondius, considerada la más letal y con transmisión entre humanos. REUTERS

Se trata de "unas 24 personas" que serán reunidas en Arrowe Park Hospital, en Wirral, "para proporcionarles un lugar seguro durante su periodo de aislamiento", señalaron responsables del NHS en una carta enviada a sus empleados.

"Acogeremos a estas personas el domingo 10 de mayo. Se realizará una detección de síntomas a su llegada; no se admitirá a ninguna persona que presente síntomas (del hantavirus)", detalla la carta.

Si alguno de los pasajeros del crucero enfermara tras su llegada, será "trasladado rápidamente a otro centro", apunta.

En un comunicado, los funcionarios precisaron que la presencia en el hospital debería durar "hasta 72 horas".

Después de eso, se decidirá si esas personas "pueden continuar su periodo de aislamiento en su domicilio o en otro lugar".

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) había indicado el viernes que los británicos evacuados del MV Hondius deberían aislarse durante 45 días tras su regreso.

El hospital de Arrowe Park ya había servido como lugar de aislamiento para los ciudadanos británicos evacuados de Wuhan y del crucero Diamond Princess, al inicio de la pandemia de covid-19 en 2020.

El crucero afectado por un hantavirus zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en Argentina, y debe fondear el domingo frente a las islas Canarias en España, para dar inicio a una operación de evacuación de los cerca de 150 pasajeros y miembros de la tripulación hacia sus países de origen.

*bb