Países de Europa enviarán aviones para evacuar a sus ciudadanos del crucero con hantavirus

Lo que parecía que iba a ser un viaje de ensueño se convirtió en una verdadera pesadilla como de película a bordo de un exclusivo crucero, cuyos costos más caros rondaban los 500 mil pesos. Todo al descubrir a un pasajero infectado con hantavirus.

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Hoy Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y los Países Bajos enviarán aviones para evacuar a sus ciudadanos que se encuentran a bordo del crucero con destino a Tenerife afectado por el brote mortal de hantavirus, según declaró este sábado en Madrid el ministro del Interior español.

Unión Europea con 2 aviones

La OMS advirtió un posible aumento de casos de hantavirus Andes tras contagios en un crucero; Argentina enviará 2,500 kits de diagnóstico. IA

La Unión Europea enviará dos aviones más para los ciudadanos europeos que quedan, añadió Fernando Grande-Marlaska. Estados Unidos y Reino Unido han confirmado que se están organizando aviones y planes de contingencia para los ciudadanos no comunitarios cuyos países no han podido enviar transporte aéreo, dijo.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Madrid el sábado por la tarde y luego viajará a Tenerife, en las Islas Canarias, junto con los ministros de Interior y Sanidad de España para coordinar la llegada del barco.

Se espera que fondee cerca de la isla entre las 0300 y las 0500 GMT.

Día de la evacuación

Las autoridades locales han advertido que la evacuación debe llevarse a cabo entre el mediodía del domingo y la tarde del lunes, antes de que se prevea que las condiciones en el mar empeoren hasta finales de mayo debido al mal tiempo.

La OMS puso bajo vigilancia la variante Andes del hantavirus tras un brote en el crucero MV Hondius, considerada la más letal y con transmisión entre humanos. REUTERS

El crucero de lujo MV Hondius partió hacia España el miércoles desde la costa de Cabo Verde después de que la OMS y la Unión Europea pidieran al país que gestionara la evacuación de los pasajeros a bordo tras detectarse el brote de hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud informó el viernes de que ocho personas habían enfermado, incluidas tres que fallecieron: una pareja holandesa y un ciudadano alemán.

Se ha confirmado que seis de estas personas han contraído el virus, y hay otros dos casos sospechosos, según la OMS.

El hantavirus suele transmitirse a través de roedores, pero en casos excepcionales puede transmitirse de persona a persona.

Todos los pasajeros, así como 17 miembros de la tripulación, serán evacuados, pero 30 tripulantes permanecerán a bordo y viajarán a los Países Bajos, según ha declarado la ministra de Sanidad española, Mónica García. El equipaje y el cuerpo de un pasajero fallecido permanecerán a bordo y el barco será completamente desinfectado a su llegada, añadió.

Los ciudadanos españoles desembarcarán en primer lugar, y el orden de evacuación de los demás grupos de ciudadanos lo determinarán las autoridades sanitarias. Los ciudadanos no podrán desembarcar hasta que su avión de evacuación esté listo para partir, dijo Grande-Marlaska.

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