Trump ataca a Zelenski; sugiere un cambio de liderazgo en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este sábado sus críticas contra el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al asegurar que Ucrania necesita un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.

Las declaraciones fueron realizadas ante medios de comunicación en el exterior de la Casa Blanca, horas después de que Trump anunciara un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para permitir exportaciones adicionales de diésel ruso hacia mercados internacionales y en medio de un nuevo desacuerdo con Kiev por los ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa.

Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, afirmó Trump antes de viajar a Tennessee.

Trump cuestiona ataques ucranianos a refinerías rusas

El mandatario estadounidense sostuvo que había advertido previamente al gobierno ucraniano sobre las consecuencias de atacar refinerías de diésel en territorio ruso.

Según Trump, esos ataques tienen repercusiones globales debido al papel de Rusia en el suministro internacional de combustibles.

Le dijimos: ‘Puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías’, porque ese es un problema mundial que él está causando”, declaró.

Trump argumentó que los ataques afectan los precios de la energía y terminan impactando a sectores productivos estadounidenses, incluidos agricultores, ganaderos y transportistas.

Acusa a Zelenski de no buscar acuerdos

Durante sus declaraciones, el presidente estadounidense aseguró que el gobierno de Zelenski ha desaprovechado oportunidades para negociar el fin del conflicto.

Nunca debió haber empezado. No habrían perdido ya el 30 por ciento de su país”, afirmó Trump al referirse a la guerra.

El republicano insistió en que Ucrania necesita una dirigencia dispuesta a negociar.

Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace”, agregó.

Las declaraciones ocurren horas después de que Trump anunciara un acuerdo con Putin para aumentar los suministros de diésel ruso destinados al mercado internacional.

La medida ha generado críticas desde Kiev, donde Zelenski calificó el pacto como “injusto” e “impropio de un aliado”.

El acuerdo contempla la exportación de millones de toneladas de combustible diésel ruso pese a las sanciones que Washington mantiene sobre diversos sectores de la economía rusa desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.