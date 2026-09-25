Ejército de EU analiza acción militar en Cuba y reforzar acciones en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos evalúa la posibilidad de reforzar sus operaciones en el Caribe, en particular en torno a Cuba, según reveló un documento interno citado por CBS News.

La Reserva del Ejército estudia si puede proporcionar al Comando Sur unidades de apoyo en los próximos cuatro meses, incluyendo refuerzos policiales, personal médico, ingenieros y un batallón de logística de combate.

El mensaje, fechado la semana pasada, no menciona directamente a Cuba, pero varios funcionarios estadounidenses confirmaron que forma parte de la planificación militar dirigida hacia la isla.

El documento contempla además la creación de una brigada médica para coordinar servicios sanitarios en caso de despliegue. Aunque no se especifica el número de tropas necesarias ni se han emitido órdenes de movilización, se solicita a los comandos subordinados información sobre la disponibilidad de seis unidades que podrían activarse en un plazo de 90 a 120 días.

La revelación llega en un momento de fuerte presión de la administración del presidente Donald Trump sobre Cuba. Durante la Asamblea General de la ONU, la delegación cubana abandonó la sala cuando el mandatario calificó al país como “un estado fallido” y aseguró que su gobierno busca un “cambio fundamental” en la isla, liderado por el secretario de Estado Marco Rubio.

Un portavoz del Comando Sur señaló que, por razones de seguridad, no se ofrecen detalles sobre las operaciones, pero confirmó que la unidad “se coordina continuamente con la Fuerza Conjunta para evaluar diversos requisitos potenciales en su área de responsabilidad”.