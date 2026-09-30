Trump anuncia inversión surcoreana de 200 mil millones de dólares en EU

El presidente Donald Trump anunció el miércoles los planes de Corea del Sur para invertir hasta 200 mil millones de dólares en proyectos energéticos en Estados Unidos, entre ellos 54 mil millones de dólares destinados al proyecto de gas natural licuado de Alaska.

El anuncio, realizado en el Despacho Oval, representa la primera serie de grandes proyectos dentro del paquete de inversión estratégica de 350 mil millones de dólares que Corea del Sur se comprometió a canalizar hacia Estados Unidos como parte de un acuerdo comercial alcanzado en julio de 2025.

"Gracias a los acuerdos que mi administración ha alcanzado con la República de Corea, esta invertirá hasta 200 mil millones de dólares", afirmó Trump, quien detalló que el monto financiará ocho centrales nucleares, un gasoducto de gas natural licuado en Alaska y una central eléctrica de 6 gigavatios en Texas.

Ese acuerdo comercial de julio de 2025 había fijado aranceles de 15 por ciento sobre los productos surcoreanos importados a cambio del compromiso de inversión, que Corea del Sur adquirió junto con mayores compras de energía estadounidense. El proyecto de Alaska enfrenta dudas de viabilidad

El proyecto de gas natural licuado de Alaska incluye un gasoducto de mil 299 kilómetros que transportará el combustible desde la vertiente norte del estado hasta una planta de licuefacción en la costa sur, desde donde se exportará hacia los mercados asiáticos.

La infraestructura está diseñada para transportar 3 mil 900 millones de pies cúbicos de gas natural al día y producir hasta 20 millones de toneladas métricas de GNL al año, según cifras de la Casa Blanca.

El desarrollador Glenfarne Group, con sede en Nueva York y Houston, impulsa el proyecto, que ha enfrentado críticas de defensores de la biodiversidad e incertidumbre sobre sus costos y viabilidad económica.

Autoridades de Alaska habían considerado antes un proyecto similar, pero no avanzaron ante dudas sobre costos y demanda de los consumidores. Trump vincula anuncios económicos con elecciones de noviembre

Trump acompañó el anuncio de funcionarios de su gabinete, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, además del senador republicano de Alaska, Dan Sullivan, quien enfrenta una contienda cerrada por la reelección en noviembre.

El mandatario ha destacado esta serie de acuerdos económicos de cara a las elecciones de mitad de legislatura, en un esfuerzo por reforzar su desempeño económico ante la preocupación de los votantes por los elevados precios de la gasolina.

El gobierno de Trump ha anulado regulaciones orientadas a reducir emisiones que provocan el calentamiento global, mientras impulsa una agenda que favorece los combustibles fósiles en Alaska, estado con décadas de historia como productor petrolero.

Trump ha promovido el proyecto de Alaska como una vía para ampliar las exportaciones energéticas de Estados Unidos y fortalecer los lazos con aliados como Corea del Sur y Japón.