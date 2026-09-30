Irán ya tiene respuesta oficial de EU para encontrar el fin de la guerra

Las autoridades de Irán informaron este miércoles que recibieron una respuesta formal de Estados Unidos a su propuesta para terminar el conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con medios oficiales, aunque no precisaron el contenido del documento.

En el consejo de ministros celebrado hoy, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, presentó la propuesta de la parte estadounidense al presidente, Masud Pezeshkian”, declaró a la agencia oficial Irna la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani.

Hace unos días, el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la propuesta iraní; sin embargo, Teherán continuaba a la espera de una respuesta oficial por medio de Qatar, que participa como mediador.

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Irán plantea condiciones para terminar las hostilidades

Tras más de siete meses de conflicto y de bloqueo diplomático, las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU. No obstante, el desenlace de las negociaciones es incierto.

Irán asegura que planteó siete condiciones para poner fin a las hostilidades y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, considerado el principal punto de fricción en la guerra.

Aunque no todas las condiciones son conocidas, se sabe que Teherán exige el cese de las hostilidades en todos los frentes de Oriente Medio, incluido Líbano, donde Israel mantiene un enfrentamiento con el movimiento proiraní Hezbolá.

Irán también exige el desbloqueo de sus activos congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones que afectan a su sector petrolero.

Ormuz es una de las zonas geopolíticas más sensibles del mundo. Generada con IA.

El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el estallido de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos a finales de febrero. Meses después, Estados Unidos respondió con un bloqueo a los puertos iraníes, una medida que afecta las exportaciones de crudo de Teherán.

Recientemente se ha observado una relativa calma. Estados Unidos no ha atacado a Irán desde el 1 de septiembre, aunque algunas embarcaciones siguen siendo atacadas regularmente en el estrecho de Ormuz.

Washington endurece la presión económica sobre Irán

Pese a esa relativa calma, Estados Unidos ha intensificado su guerra económica contra Irán. Además, impuso sanciones a las compañías aéreas iraníes y prometió mostrarse inflexible con las empresas extranjeras que les presten asistencia.

Con la recepción de la respuesta estadounidense, Teherán ya tiene en sus manos la propuesta de Washington, aunque el contenido no fue divulgado por las autoridades. Por ahora, las conversaciones indirectas siguen plenamente abiertas, mientras el estrecho de Ormuz permanece como uno de los principales puntos de fricción entre ambas partes.

Con información de AFP.

*mcam