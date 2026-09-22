Trump amenaza a Irán con "el infierno" y a América Latina con su poderío militar

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes ante la Asamblea General de la ONU con llevar a Irán "al infierno" si no llega a un acuerdo con Washington, y advirtió que no dudará en usar el "poderío militar sin igual" de su país en América Latina para defender sus intereses.

Trump se vanaglorió de que Estados Unidos vuelve a ser "respetado" en el mundo, en un discurso que coincidió con la firma de un acuerdo de seguridad para instalar dos bases militares en Groenlandia.

Un acuerdo o "el infierno" para Irán

Inmerso en una guerra sin visos de terminar y con elecciones legislativas próximas, el mandatario ofreció una disyuntiva tajante a Teherán.

"Tengo que tomar una decisión importante: ¿Se llegará a un acuerdo con Irán?", se preguntó Trump desde la tribuna de la ONU. "¿O los arrastro al infierno sin posibilidad de supervivencia?", añadió.

"Están esperando a ver qué tal me va en las elecciones de mitad de mandato. Lo que no se dan cuenta es que yo no me presento", advirtió, en referencia a los comicios legislativos del 3 de noviembre.

Ante la prensa, Trump anunció después que altos responsables de su gobierno y de Teherán mantuvieron una reunión de tres horas en la sede de la ONU, calificada por el propio mandatario como "muy buena", y que habrá otro encuentro "en un futuro muy cercano".

Frente al tono hegemonista de Trump, otros líderes pidieron unidad internacional. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, primer mandatario en intervenir, señaló que "somos todos rehenes del inmovilismo de un Consejo de Seguridad que no cumple su papel".

El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó a su vez que "la cuestión que se nos plantea, de forma muy sencilla, es si queremos vivir en ese estado de naturaleza, con una especie de retorno de la ley de la selva".

Advertencia de "poderío militar" para América Latina

Trump afirmó que Estados Unidos reafirmará sus intereses "en todo el mundo", empezando por su vecindario más cercano. "Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual", advirtió.

El mandatario sostuvo que los miembros de los cárteles del narcotráfico "deberían ser ejecutados, exiliados o detenidos". Trump había declarado a esos grupos "organizaciones terroristas" en febrero del año pasado, y meses después inició una campaña de ataques militares contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 200 muertes hasta ahora.

"Nuestras acciones en Venezuela son prueba" del poderío militar estadounidense, dijo Trump, en referencia a la captura de Nicolás Maduro, sacado del país junto con su esposa por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, se encontraba entre la audiencia en la Asamblea General.

Trump también creó el Escudo de las Américas, una alianza de seguridad regional con gobiernos conservadores aliados, a la que Perú y Colombia se sumaron recientemente. "El crimen al que nos enfrentamos no respeta fronteras, así que estamos muy felices de unirnos a esta coalición", dijo la mandataria peruana, Keiko Fujimori.

El presidente estadounidense reiteró ante sus aliados regionales que su próximo objetivo es Cuba: "El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba", afirmó ante la asamblea. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió en la red social X que "el gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano".