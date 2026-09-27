Exigen en Venezuela el retorno seguro de la líder opositora María Corina Machado

Partidarios de la principal líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, se movilizaron el domingo en caravanas por varias regiones para exigir su "regreso seguro" al país, tras sus frustrados intentos de volver.

La premio Nobel de la Paz intentó el martes llegar a Venezuela desde su exilio en Panamá, pero le fue impedido en tres oportunidades por vía marítima y aérea, según informaron a la AFP fuentes de su partido político.

"Vamos a luchar para que llegue la próxima presidenta de Venezuela, María Corina Machado. La estamos esperando. ¡Vente, María Corina, que el pueblo te espera!", exclamó Leandro González, un zapatero, durante una caravana de vehículos y motocicletas en el estado Barinas (sur).

Las rodadas de cientos de personas se repitieron en varios estados como Barinas, tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, Miranda y Táchira ante la convocatoria del partido Vente Venezuela, de Machado.

Su regreso "debe cumplirse en un tiempo inmediato", consideró desde Táchira Rubén Monasterios, miembro de Vente Venezuela.

El partido denunció además la detención de Fernando Torrealba, dirigente regional, cuando oficiales de la Guardia Nacional lo detuvieron la mañana del domingo en el estado Zulia (noroeste) durante la "gran rodada" por la vuelta de Machado.

Machado salió de la clandestinidad en diciembre cuando viajó para recibir el premio Nobel de la Paz en Noruega. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá.

Desde entonces, según fuentes cercanas, se le ha impedido su retorno a Venezuela en siete oportunidades.

"Yo voy a regresar muy pronto a mi país", afirmó Machado el sábado durante un foro virtual sobre democracia.

Analistas consideran que existe un veto de Estados Unidos al regreso de Machado tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar en enero.

El presidente Donald Trump ha manifestado su satisfacción con el trabajo de Delcy Rodríguez, quien gobierna como presidenta interina bajo fuertes presiones, mientras Machado ha quedado al margen de las maniobras de Washington.

El dirigente Juan Pablo Guanipa, uno de sus cercanos colaboradores, aseguró desde la concentración en Maracaibo, capital de Zulia, que la oposición "exige" el regreso de su líder, así como una convocatoria a elecciones presidenciales.

"Tenemos que seguir hasta lograr que tengamos el país libre y democrático que aspiramos", dijo Guanipa, expreso político.

Distintos sectores reclaman un llamado a elecciones en la Venezuela sin Maduro.

Rodríguez aseguró hace días ante la Asamblea General de la ONU que "habrá elecciones" en el país, sin precisar cuándo.

Esta semana culminó un segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno interino y la oposición auspiciado por Estados Unidos, con miras a una transición y futuros comicios.