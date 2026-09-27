Capturan en Colombia a esposa e hija de ‘Fito’, líder en Ecuador de Los Choneros

Las autoridades de Colombia detuvieron a Inda Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija, respectivamente, de Adolfo Macías, alias Fito, considerado líder de Los Choneros, una de las principales organizaciones del narcotráfico en Ecuador.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó este domingo que ambas fueron localizadas en Sabana de Torres, en el departamento de Santander, durante un operativo en el que participaron autoridades colombianas y agentes del FBI.

Peñarrieta y Macías eran requeridas por la justicia ecuatoriana por una investigación relacionada con presunto lavado de activos por más de 25 millones de dólares.

Las autoridades ecuatorianas las investigan por el uso de empresas de papel para lavar dinero de la organización. Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, escribió De la Espriella en X.

El mandatario colombiano agregó: “Colombia no será refugio para las finanzas del crimen transnacional”.

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, confirmó también la detención y señaló que ambas mujeres eran consideradas objetivos prioritarios para las autoridades de su país.

Hasta hoy fueron prófugas”, escribió el funcionario en X.

Reimberg añadió que las autoridades ecuatorianas mantienen la búsqueda de personas vinculadas con organizaciones criminales.

A los criminales los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho”, afirmó.

La detención representa una nueva operación de cooperación entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos contra estructuras financieras vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico regional.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa tras una reunión del consejo de seguridad en Santa Marta AFP

¿Quién es alias Fito?

Adolfo Macías, conocido como alias Fito, es identificado por las autoridades como el principal líder de Los Choneros, una de las organizaciones criminales con mayor presencia histórica en Ecuador.

Su trayectoria volvió a ocupar el centro de la atención internacional después de que escapara en 2024 de una prisión de máxima seguridad en Ecuador. Posteriormente fue recapturado y, en 2025, extraditado a Estados Unidos.

Macías enfrenta en una corte federal de Nueva York siete cargos, entre ellos acusaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas. De acuerdo con la información judicial citada sobre el caso, los delitos por los que es procesado contemplan penas que pueden alcanzar décadas de prisión, incluida la cadena perpetua para determinados cargos.

La extradición de Fito a Estados Unidos ocurrió después de que Ecuador modificara su marco legal para permitir la entrega de ciudadanos ecuatorianos, en medio de la ofensiva del gobierno de Daniel Noboa contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Soldados colombianos patrullan las calles mientras el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, asiste a una reunión del consejo de seguridad en Santa Marta, Colombia AFP

Los Choneros y sus vínculos internacionales

Los Choneros es una organización criminal originada en Ecuador que ha sido vinculada por autoridades estadounidenses con redes internacionales de tráfico de drogas.

Estados Unidos la ha designado como organización terrorista y las autoridades han señalado vínculos con organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico.

El grupo adquirió mayor notoriedad dentro y fuera de Ecuador por su participación en disputas entre organizaciones criminales y por su influencia dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

La captura de familiares de su principal dirigente se produce mientras las autoridades de varios países intensifican las investigaciones sobre las estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales para mover y ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.