Trump confirma cinco detenidos por base británica; ‘pretendían causar un gran daño’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “fantástica” la detención de cinco hombres sospechosos de delitos relacionados con explosivos y terrorismo cerca de la base aérea de la RAF Fairford, en Reino Unido, instalación utilizada por Estados Unidos en operaciones militares contra Irán.

Trump aseguró que los sospechosos pretendían causar “grandes daños” y destacó la coordinación entre las autoridades estadounidenses y británicas para detenerlos.

La detención en el Reino Unido fue fantástica”, declaró Trump a periodistas, al calificar el operativo como “un trabajo increíble”.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, los hombres estaban bajo vigilancia desde hacía tiempo. “Los teníamos bajo. Pretendíamos causar un gran daño a nuestra fortaleza y la colaboración con los británicos funcionó de maravilla. Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los hemos capturado”, afirmó.

La Policía Antiterrorista británica informó que recibió durante la madrugada del domingo un aviso sobre tres furgonetas que se dirigían hacia el aeródromo militar de Fairford, ubicado al oeste de Inglaterra.

Agentes armados interceptaron posteriormente a cinco hombres, quienes quedaron bajo custodia como sospechosos de preparar un acto terrorista. Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no han dado a conocer públicamente las identidades de los detenidos.

Vicki Evans, coordinadora nacional principal de la Policía Antiterrorista, señaló que las autoridades trabajan para determinar exactamente qué ocurrió.

Nos encontramos en las primeras fases de la investigación y cinco hombres permanecen detenidos”, declaró. “Como es de esperar, estamos colaborando estrechamente con nuestros socios para esclarecer las circunstancias del incidente”.

La policía estableció un perímetro de seguridad de 400 metros alrededor de la instalación mientras especialistas en desactivación de explosivos inspeccionaban las furgonetas. Como medida preventiva, fueron evacuadas 85 viviendas de una localidad cercana.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca AFP

Investigación apunta a posibles vínculos con Irán

Una fuente cercana a la investigación señaló que una motivación relacionada con Irán era considerada una de las posibilidades principales, aunque las autoridades también analizaban otras hipótesis, entre ellas un eventual acto de sabotaje relacionado con Rusia o un complot islamista.

La investigación ocurre en un contexto de tensión entre Reino Unido, Estados Unidos e Irán. La base de Fairford ha sido utilizada por fuerzas estadounidenses y el Gobierno británico había autorizado su empleo para operaciones contra instalaciones de misiles iraníes.

Previamente, la Guardia Revolucionaria iraní había advertido que las bases utilizadas para lanzar ataques contra Irán podían convertirse en objetivos legítimos.

Tras el incidente, también se reforzó la seguridad en otras instalaciones militares estadounidenses en Reino Unido. Testigos citados por Reuters observaron vehículos blindados y soldados en los accesos a las bases RAF Lakenheath y RAF Mildenhall.

Las autoridades británicas señalaron que el incidente estaba bajo control, pero mantuvieron activa la investigación para determinar quiénes eran los hombres detenidos, qué pretendían hacer y si existían vínculos con alguna organización o Estado extranjero.

El Gobierno británico también mantiene vigilancia sobre posibles amenazas de sabotaje y ataques híbridos, después de haber advertido sobre riesgos relacionados con Rusia y otros actores.