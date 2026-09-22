Macron desmiente a Trump sobre Gaza: "no se ha reabierto ni un corredor humanitario"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, desestimó el martes las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber logrado la paz en Gaza, señalando que no se había reabierto ni un solo corredor humanitario en el enclave a pesar de la paz proclamada.

En su último discurso ante las Naciones Unidas antes de dejar el cargo el año que viene, Macron dijo que el mundo estaba siendo testigo de un espectáculo que debería avergonzarle, y criticó la forma en que Trump había presentado su plan de paz para Gaza como un triunfo diplomático.

Habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas horas después de que Trump, desde la misma tribuna, aclamó su plan de paz para Gaza como un triunfo diplomático.

"Hace un año, aquí mismo, en esta misma sala, cerca de una docena de Estados habían reconocido a Palestina. Oigo el cinismo de algunas personas: 'El reconocimiento no es más que un trozo de papel, miren la realidad'", dijo Macron, golpeando con el puño el atril en su último discurso ante Naciones Unidas antes de dejar el cargo el próximo mes de mayo.

"Pero, ¿qué credibilidad tenemos si seguimos sin actuar ante la situación de Gaza? Algunos se jactan de una supuesta paz. Pero esa paz no ha reabierto el acceso humanitario ni un solo segundo. ¿Vamos a quedarnos simplemente de brazos cruzados viendo este espectáculo que debería avergonzarnos a todos?".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Hace un año, cuando me dirigí a los grandes líderes en esta sala, la guerra en Gaza aún se libraba con brutalidad", había dicho Trump en su discurso. "Unas semanas más tarde, pusimos fin a la guerra en Gaza, salvando miles y miles de vidas".

Macron ha sido objeto de críticas por parte de algunos políticos y activistas franceses, que le reprochan haber hecho muy poco desde que reconoció al Estado palestino en septiembre del año pasado.

A pesar de las críticas, París ha endurecido su postura ante la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania, imponiendo algunas sanciones nacionales y poniendo en marcha un proceso para prohibir los productos procedentes de los asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada.

"Fíjense en lo que está ocurriendo en Cisjordania, donde cada día se cometen violaciones. ¿En nombre de quién? Hamás nunca ha operado en Cisjordania", dijo Macron.

"Lo que está ocurriendo allí está creando, día a día, la imposibilidad de un proyecto que debería basarse en el respeto al derecho legítimo del pueblo palestino a existir".

Las relaciones de Francia con Israel han sido especialmente tensas durante el último año. Macron afirmó que quienes creían que violar la soberanía de todos los vecinos de Israel garantizaría su seguridad estaban equivocados.

"Están debilitando la seguridad de Israel, tanto hoy como en el futuro", señaló.