EU firma acuerdo militar con Groenlandia y Dinamarca para reforzar presencia en el Ártico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, firmaron este martes un acuerdo trilateral que permitirá una mayor presencia militar estadounidense en Groenlandia, territorio estratégico por su ubicación en el Ártico y sus recursos minerales.

El pacto se concretó durante la visita de Trump a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y, aunque no cumple con la exigencia inicial del mandatario de incorporar Groenlandia como territorio estadounidense, sí otorga a Washington un control más amplio sobre la seguridad en la isla.

El texto del acuerdo establece que Estados Unidos podrá instalar en Groenlandia un sistema de defensa denominado “Golden Dome”, diseñado como escudo frente a amenazas de misiles balísticos. La isla, ubicada en la ruta más corta entre Europa y América del Norte, alberga la base militar estadounidense más septentrional, lo que refuerza su importancia estratégica.

En su discurso ante líderes mundiales, Trump aseguró que el acuerdo otorga a Estados Unidos “el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en ese territorio”. Añadió que ningún adversario podrá establecer presencia militar ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin aprobación expresa de Washington.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, describió el pacto como un acuerdo que “puede durar para siempre” y destacó que respeta el derecho de Groenlandia a la autodeterminación, al tiempo que subraya la importancia de la alianza con la OTAN.

Por su parte, Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, respaldó el acuerdo como una alternativa viable frente a la propuesta de anexión total planteada por Trump en el pasado, que había generado rechazo en la isla.

Con información de Reuters.