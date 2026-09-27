El ICE se enfocaría en detener únicamente personas con antecedentes hasta pasadas las elecciones

Oficiales de la agencia encargada de las redadas para deportación masiva revelaron que se les ha pedido que hasta pasadas las elecciones de medio término, el 3 de noviembre, se abstengan de detener a personas sin antecedentes penales o a migrantes encontrados casualmente al buscar a otros con orden expresa de deportación.

Creemos que tiene algo que ver con las próximas elecciones intermedias. Están tratando de calmar los ánimos antes de las elecciones”, dijo al portal Dailywire un agente ICE, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

Veremos que las cifras de arrestos disminuyen”, dijo otro agente.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) respondió con un comunicado en que negó que haya cambios en la política de detenciones.

El medio dejó ver que la disparidad entre las declaraciones de los agentes y sus mandos se debe a que el presidente Trump no estaba enterado de la orientación de enfocarse solo en migrantes prófugos con orden de deportación.

Retiro de apoyo a Trump por acciones del ICE

Sin embargo, resultados de encuestas de esta semana, advierten que la campaña de detenciones y deportaciones masivas, especialmente por el desempeño del ICE, motiva que muchos electores hayan retirado su apoyo al presidente Trump y a los candidatos republicanos al congreso y el senado.

El apoyo de los electores latinos a Trump se desplomó 40 puntos luego haber dado al presidente un apoyo sin precedentes para regresar a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

Ahora el 70 por ciento de los latinos se opone a las detenciones y deportaciones masivas, aunque cerca de la mitad de los latinos acepta mayor control en la frontera.

En cuanto al electorado general, incluidos latinos y todos los demás grupos demográficos, el 55 por ciento piensa que las operaciones contra migrantes son excesivas, el 61 por ciento piensa que el ICE ha sobrepasado límites aceptables, y el 60 por ciento desaprueba en lo general el desempeño de ICE.