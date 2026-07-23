Demandan a Taco Bell por casos de “diarrea explosiva ”

Un grupo de siete personas presentó una demanda contra la cadena de comida rápida Taco Bell tras haberse contagiado en el brote de ciclosporiasis, conocido popularmente como “diarrea explosiva”, que afecta a miles de personas en Estados Unidos.

La acción legal fue registrada ante el Tribunal del Distrito Este de Míchigan, en Detroit, y exige que se celebre un juicio con jurado popular. Los denunciantes anticiparon que reclamarán compensaciones por daños y perjuicios derivados de la infección tras consumir alimentos en restaurantes de la cadena.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La lechuga fue distribuida por Taylor Fresh Food, el mayor procesador de ensaladas y vegetales frescos cortados, que también fue señalado en la demanda.

Hasta el martes, la ciclosporiasis ha afectado a más de 7,000 personas en casi todo el país, según se recoge en el escrito judicial.

Entre los demandantes figura Connie Horton, quien relató que tuvo que ser ingresada en el Hospital Sinai Grace de Detroit tras acudir a Taco Bell el 24 y el 26 de junio. Horton sufrió más de 11 días de vómitos y diarrea y aseguró que debió seguir trabajando pese a sus síntomas para no perder ingresos.

Otro denunciante, Ryan McRae, consumió productos con lechuga en Taco Bell los días 19 y 23 de junio. El 9 de julio comenzó a experimentar diarrea grave, calambres estomacales, vómitos y pérdida de apetito, y fue hospitalizado al día siguiente.

El resto de los demandantes, aunque no requirieron hospitalización, acudieron a urgencias tras presentar cuadros clínicos similares.

Tras conocerse el vínculo entre la lechuga y el parásito, Taco Bell anunció la retirada del producto en todos sus restaurantes. La medida busca contener el brote y garantizar la seguridad de los consumidores.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite por alimentos contaminados en contacto con materia fecal. Sus síntomas incluyen diarrea severa, vómitos, dolor abdominal, fatiga y pérdida de apetito.

Aunque rara vez es mortal, puede provocar complicaciones graves y hospitalizaciones, especialmente en personas vulnerables.