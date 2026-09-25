Trump advierte a Xi que apoyar a Irán es "totalmente inaceptable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al presidente chino, Xi Jinping, de que no preste apoyo a Irán durante las conversaciones mantenidas esta semana en Washington y recibió garantías de que China no lo haría, dijo el viernes el embajador de Estados Unidos en China.

La advertencia se conoce cuando hay reportes que apuntan a que China había suministrado a Irán lanzamisiles antiaéreos portátiles y que Teherán había encontrado formas de eludir las sanciones a sus ventas de petróleo con ayuda china.

David Perdue, embajador de Trump en Pekín, dijo en una entrevista con CNBC que Trump reiteró a Xi que el apoyo directo o indirecto a Irán era totalmente inaceptable".

Cuando se le preguntó en Fox News si eso significaba que China dejaría de ayudar a Irán, Perdue respondió que Washington había recibido garantías de Pekín el jueves.

"Ya hemos visto avances (…) en ese sentido. Ese es el compromiso. Ayer nos aseguraron que no están haciendo eso", dijo Perdue en el programa «America’s Newsroom» de Fox News.

Más tarde, el viernes, Trump reconoció que los dos líderes habían hablado de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán a finales de febrero, sin dar más detalles.

Los legisladores estadounidenses habían instado a Trump a confrontar a Xi por las informaciones sobre la ayuda china a Irán, expresando su preocupación por que se le haya proporcionado ayuda en la selección de objetivos que provocara bajas estadounidenses en el conflicto.

Las autoridades chinas han asegurado a Irán que, incluso tras la reunión entre Trump y Xi, China no limitará sus vínculos económicos, políticos o militares con Teherán bajo la presión del presidente estadounidense, dijo el viernes a Reuters un alto funcionario iraní.