Primer ministro Andy Burnham abre la puerta al regreso de Reino Unido a la UE

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este miércoles que un eventual regreso del Reino Unido a la Unión Europea (UE) puede ser una de las opciones para definir el futuro de las relaciones bilaterales.

Durante su discurso del martes en el congreso del Partido Laborista en Liverpool, el jefe del gobierno británico señaló que quiere presentar “diferentes opciones” para establecer las relaciones de largo plazo con la UE, con motivo de una cumbre prevista antes de que termine el año.

Cuestionado este miércoles en BBC Radio 4, Burnham mencionó la posibilidad de mantener el statu quo, “si la gente piensa que ahí es donde hay que quedarse”, así como regresar a la unión aduanera o al mercado único, o incluso “llegar hasta el final”, es decir, reincorporarse a la UE.

Burnham no descarta regresar a la Unión Europea

Evidentemente, hay opciones que debemos considerar y tenemos que analizar qué es viable, así como las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas”, afirmó el primer ministro, quien, por ahora, no ha señalado cuál de las alternativas prefiere.

Burnham, quien hizo campaña contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2016, consideró el martes que el Brexit ha causado más perjuicios que beneficios a su país, especialmente desde el punto de vista económico.

Además, a principios de junio, antes de llegar al gobierno, Burnham había dicho que espera que el Reino Unido vuelva a la UE.

El Partido Laborista llegó al poder en 2024 con un programa que contemplaba un acercamiento a la Unión Europea, aunque estableció tres líneas rojas: no regresar a la unión aduanera, no reincorporarse al mercado único y no restablecer la libre circulación de personas.

Una cumbre pendiente entre Reino Unido y la UE

La cumbre entre la UE y el Reino Unido estaba prevista inicialmente para julio, pero tuvo que aplazarse debido a la dimisión, ese mes, del anterior primer ministro, Keir Starmer, a quien Burnham sucedió al frente del partido y del gobierno.

Antes de ese encuentro, una primera cumbre UE-Reino Unido se llevó a cabo en Londres en mayo de 2025, organizada por Keir Starmer como parte de su estrategia de acercamiento a los 27 Estados miembros.

Empresas y política “Made in Europe”

Uno de los temas más complicados de la próxima cumbre será la política de la UE denominada “Made in Europe”, que busca dar prioridad a las empresas y los productos de la alianza en determinados sectores.

Ante este escenario, Reino Unido quiere que sus empresas puedan recibir el mismo trato, mientras el gobierno de Burnham analiza las distintas alternativas para definir la relación de largo plazo con la Unión Europea y sus posibles ventajas e inconvenientes.

Con información de AFP.

*mcam