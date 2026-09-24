Xi Jinping y Donald Trump refuerzan tregua comercial en visita de Estado

El presidente de China, Xi Jinping, fue recibido con honores en la Casa Blanca por el mandatario estadounidense Donald Trump, en una visita de Estado marcada por llamados a la cooperación, advertencias sobre Taiwán y un mensaje conjunto sobre inteligencia artificial.

Durante su intervención, Xi pidió mantener una relación “sin conflicto ni confrontación” entre Washington y Pekín, subrayando la necesidad de un diálogo regular entre las fuerzas armadas de ambos países para prevenir crisis. También instó a Estados Unidos y a Irán a resolver sus diferencias mediante la negociación, recordando que el conflicto ha disparado los precios de los combustibles y afecta directamente a China, aliado de Teherán.

Respecto a Taiwán, el líder chino advirtió que Washington debe actuar con “prudencia” sobre su independencia, reiterando que la isla es considerada parte del territorio chino.

Xi destacó que tanto China como Estados Unidos tienen “la capacidad y la responsabilidad” de desarrollar la inteligencia artificial bajo control humano. Trump, en contraste, defendió la ventaja estadounidense en este sector y rechazó establecer un marco regulatorio, pese a las peticiones de empresas como OpenAI y Anthropic.

Once años después de su primera visita de Estado, Xi y su esposa Peng Liyuan fueron recibidos con alfombra roja, banda militar y un banquete de honor. Trump, en plena campaña de cara a elecciones legislativas, buscó dar un toque personal a la visita mostrando incluso la plataforma para helicópteros instalada en la Casa Blanca.

La visita se produce en un contexto de tregua comercial entre ambas potencias, tras la suspensión temporal de la guerra de aranceles. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessen, la pausa se extenderá hasta el 10 de enero.

La agenda concluirá el viernes con un té entre ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se conserva la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Con información de AFP.