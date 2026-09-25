Trump confirma nuevas reuniones con Xi Jinping en China y Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que sostendrá dos encuentros adicionales con el líder chino Xi Jinping antes de que concluya el año, tras la visita de Estado que finalizó este viernes en Washington.

Trump detalló en su red Truth Social que ambos mandatarios volverán a reunirse en noviembre en China, durante la cumbre de APEC, y posteriormente en diciembre en Miami, Florida, en el marco de la cumbre del G20.

Nos volveremos a reunir en noviembre, en China, y luego en la cumbre del G20 en diciembre, en Miami, Florida"

Durante la visita de Xi a Washington, ambos líderes abordaron diversos temas, incluyendo la guerra contra Irán. “Sí, lo hicimos”, respondió Trump al ser cuestionado sobre si había tratado el asunto con su homólogo chino, mientras recorrían los Archivos Nacionales.

El presidente estadounidense calificó la visita como “muy positiva para ambos países”, destacando avances en la relación bilateral. El encuentro concluyó con una reunión privada en la Casa Blanca, donde Trump y su esposa Melania compartieron té con Xi y su esposa Peng Liyuan.

Por su parte, Xi Jinping expresó su deseo de mantener el diálogo y reiteró la invitación a Trump y su esposa para visitar nuevamente China. “

De cara a lo que queda del año, tendremos dos oportunidades más para encontrarnos: en primer lugar, la reunión de APEC en China y luego la cumbre del G20 en Estados Unidos”, dijo Xi.

Con información de AFP.