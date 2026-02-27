Reforma laboral de Milei avanza en el Senado pese a protestas y resistencia sindical

El Senado argentino se apresta a convertir en ley este viernes la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, que tiene el apoyo necesario a pesar de la resistencia de parte de la oposición y los sindicatos.

La llamada "ley de modernización laboral", entre otros puntos, reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir.

Con carteles como "no a la esclavitud" y cantando el lema "la patria no se vende", cientos de manifestantes de agrupaciones sociales, gremiales y de izquierda se concentraron desde mediodía ante el Congreso para repudiar la medida cuyo debate se espera maratónico.

Van a disponer de nuestro tiempo, van a ser vacaciones fragmentadas, lo del banco de horas es un desastre", dijo a la AFP Vanessa Paszkiewicz, de 45 años. "Si una madre o padre tiene que cumplir con una actividad con sus hijos, ¿pensás que tu empleador va a negociar (las horas) a tu favor?".

"Facilitar la contratación"

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara Alta y ratificado la semana pasada en Diputados, aunque con modificaciones. Se descuenta que el gobierno cuenta con los votos necesarios para que el Senado acepte los cambios y lo convierta en ley.

Milei dijo que la ley busca crear "un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse", en un país que tiene un 43,3 por ciento de su fuerza laboral en la informalidad.

Empresarios respaldan el proyecto, pero advierten que la creación de empleo no depende solo de una ley. AFP

Es un chiste de mal gusto" pretender que la reforma genere empleo, dijo a la AFP Verónica Arroyo, de 54 años, quien llevaba un cartel con el lema "la reforma es esclavista".

La sanción de la ley se da en el marco de una caída de la actividad industrial, con más de 21 mil empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300 mil puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

En medio de un amplio despliegue policial, vallas antidisturbios y un camión hidrante, los principales gremios comenzaron a desmovilizar la protesta un par de horas después de iniciada.

Dentro, en el recinto del Congreso, los senadores comenzaron la jornada con el debate de un proyecto oficialista para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, que ya fue aprobado por los diputados. Luego abordará la reforma laboral.

Milei busca tener estas leyes sancionadas antes del domingo, cuando se presentará ante el Congreso para dar su discurso anual de apertura de sesiones ordinarias.

"Premisa falsa"

Para Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, la reforma es "regresiva" y "está basada sobre una premisa falsa".

Está estudiado que en ningún país del mundo la legislación laboral fue determinante para crear o destruir empleo. Eso depende de la política económica", dijo a la AFP.

Según el instituto de estadística estatal (Indec), 80 por ciento de las empresas manufactureras no incorporará personal en los próximos tres meses y 15.7 por ciento despedirá empleados.

Las principales cámaras empresariales apoyaron el proyecto. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, celebró que la iniciativa busque reducir la cantidad de juicios laborales, aunque advirtió que la creación de empleo "no se resuelve solo con una ley".

La economía argentina creció 4.4 por ciento en 2025, pero lo hizo impulsada por sectores como el agro y la intermediación financiera, mientras se retrajeron sectores como la industria manufacturera y el comercio, que están entre los que más empleo generan.

En las dos primeras jornadas de debate, mientras los legisladores discutían la reforma, se registraron importantes protestas en la plaza frente al Congreso, con violentos cruces entre la policía y manifestantes.

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera, lanzó la semana pasada una huelga general que ralentizó el país. Pero no llamó a marchar este viernes y anunció que priorizará una estrategia judicial cuando la ley ya esté sancionada.

Los argentinos están divididos sobre los méritos de la reforma: según una encuesta reciente, el 48.6 por ciento la aprueba y el 45.2 por ciento se opone.

Con información de AFP.