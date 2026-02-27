Estados Unidos evacua personal no esencial en Israel ante crecientes riesgos de seguridad

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 27 de febrero que el personal no esencial de su embajada en Israel, así como los familiares de empleados, deberán abandonar el país debido al aumento de riesgos de seguridad. En un comunicado oficial, la embajada señaló que el Departamento de Estado autorizó la salida preventiva como medida de protección frente a posibles incidentes.

La nota advierte que, “debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso”, la embajada podría restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados y familiares hacia determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania. Estas limitaciones buscan reducir la exposición de los funcionarios estadounidenses en áreas consideradas de alto riesgo, especialmente en un contexto de tensión creciente en la región.

Tensiones con Irán

El anuncio se produce un día después de la tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán bajo mediación de Omán, considerada un último intento para evitar una guerra abierta. Washington insiste en impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mientras que Teherán defiende su derecho al uso civil de la energía nuclear.

El presidente estadounidense Donald Trump había dado un ultimátum el 19 de febrero de “10 a 15 días” para decidir si era posible alcanzar un acuerdo o recurrir a la fuerza. En paralelo, Estados Unidos desplegó el mayor contingente militar en décadas en la región, incluyendo dos portaaviones, entre ellos el USS Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó de Creta rumbo a la costa israelí.

En el marco de las negociaciones, Estados Unidos fijó como condición la prohibición total del enriquecimiento de uranio en Irán, además de incluir en un eventual acuerdo los misiles balísticos iraníes, considerados una amenaza existencial por Israel. Estas exigencias reflejan la postura de Washington de endurecer las condiciones de cualquier pacto, buscando limitar las capacidades estratégicas de Teherán.

Advertencia de China

La tensión regional también llevó a China a recomendar a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín alertó sobre un “aumento significativo de los riesgos de seguridad externa” y pidió a quienes ya se encuentran en el país que refuercen sus medidas de protección y lo evacuen lo antes posible. Esta advertencia se suma a la preocupación internacional por un posible estallido de violencia regional.

Canadá recomienda a sus ciudadanos salir de Irán

El Gobierno de Canadá emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos en Irán, en la que advierte que, debido a las tensiones actuales, las hostilidades en la región podrían reanudarse sin previo aviso. En el comunicado, las autoridades recomiendan a los canadienses que abandonen Irán lo antes posible, siempre que puedan hacerlo de manera segura.

La nota oficial subraya la importancia de que los viajeros mantengan sus documentos de viaje actualizados y cuenten con suficientes provisiones en caso de que deban refugiarse temporalmente en el lugar. El mensaje refleja la creciente preocupación internacional por la posibilidad de un estallido de violencia regional vinculado a las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Reino Unido retira temporalmente a su personal de Irán por riesgos de seguridad

El Gobierno del Reino Unido informó que, debido a la situación de seguridad en la región, su personal diplomático ha sido retirado temporalmente de Irán. La medida responde a los riesgos regionales que se han intensificado en las últimas semanas y busca proteger a los funcionarios británicos ante posibles incidentes.

Aunque el personal ha salido del país, la embajada británica continúa operando de manera remota, garantizando la atención a ciudadanos y la coordinación diplomática. Esta modalidad permite mantener las funciones esenciales sin exponer al personal a los riesgos actuales en territorio iraní.