Un juez de la corte suprema de Brasil fijó para el 4 al 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de los condenados por un intento de golpe de Estado en 2022, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.

El magistrado Alexandre de Moraes fijó esas fechas para analizar los recursos presentados contra la llamada "ley de dosimetría", señaló un comunicado de su oficina.

Qué cambia la ley para los condenados

La norma rebaja las condenas y acelera el paso a regímenes carcelarios más leves para quienes purgan prisión por conspirar para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

Entre ellos está el expresidente ultraderechista Bolsonaro (2019-2022), que fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y cumple la pena en casa por razones de salud.

La ley disminuiría también las condenas de los participantes en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Más de mil 500 personas fueron procesadas por esos hechos, y cerca de un tercio recibió penas de cárcel.

El Congreso aprobó la ley en diciembre pasado, pero Lula la vetó poco después. En abril, los legisladores anularon el veto. Días después de que entrara en vigor, el Supremo la suspendió tras admitir recursos de partidos de izquierda.

En junio, el fiscal general estimó que la ley respeta la Constitución porque no borra los delitos ni anula las condenas.

Un fallo en el nuevo escenario político

La decisión llega pocas semanas después de que el izquierdista Lula ganara su cuarto mandato en el balotaje contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, que lo había superado en la primera vuelta.

Pese a la derrota de Flávio, el Partido Liberal de los Bolsonaro será la primera fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados a partir de febrero.

Durante la campaña, el senador prometió que lo primero que haría como presidente sería sacar a su padre de la prisión domiciliaria.

Al día siguiente de su derrota, Moraes ordenó retener los pasaportes del senador en el marco de una investigación por lavado de dinero. Tras ello, Flávio huyó a Estados Unidos a través de Argentina, donde embarcó con un pasaporte italiano.

Desde Florida, el senador se declaró víctima de persecución y no reconoció su derrota.