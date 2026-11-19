Cuatro estudiantes afroamericanos de una escuela secundaria de Maryland demandaron al distrito escolar del condado de Baltimore, a la policía local y a la empresa Omnilert, cuyo sistema de inteligencia artificial confundió en octubre de 2025 una bolsa de Doritos con un arma, y los jóvenes terminaron esposados y registrados.

Los abogados presentaron la demanda el 17 de noviembre de 2026 en el Tribunal de Circuito del condado de Baltimore. Los demandantes son Taki Allen, Yui-Osa Ogbeide, Devon Thompson Jr. y Keith Winfield III, de la escuela Kenwood High School.

Una alerta cancelada que siguió su curso

Según el texto de la demanda, el 20 de octubre de 2025, alrededor de las 18:30, los jóvenes esperaban a la salida de la escuela tras el entrenamiento de fútbol americano. Allen comía una bolsa de Doritos que le había dado el entrenador, cuando al menos seis patrullas llegaron al lugar y varios agentes apuntaron con sus armas.

Los policías ordenaron a los cuatro arrodillarse sobre el cemento, los esposaron y revisaron sus cuerpos y mochilas. No encontraron nada. Solo después, según la demanda, uno de los agentes explicó el motivo.

"Es el Omnilert", dijo el agente, de acuerdo con el escrito.

Omnilert Gun Detect analiza las imágenes de las cámaras de seguridad en busca de armas de fuego. La demanda sostiene que el sistema marcó la bolsa con una confianza de 90 por ciento y que el equipo humano de la empresa validó la alerta y la envió por mensaje a al menos 15 personas del distrito y de la policía.

Los demandantes piden prohibir el sistema hasta contar con protocolos de verificación. Generada con IA.

Entre las 19:05 y las 19:06, tres funcionarios revisaron la imagen, vieron que no había arma y cancelaron la alerta, según el escrito. Pero la directora de Kenwood, Catherine Smith, abrió el primer mensaje más de diez minutos después y reenvió una captura del video, que llegó a la policía.

La demanda afirma que Smith nunca registró la cancelación y que, ya conociendo el error, bromeó con otros administradores en mensajes que citó NBC News. Los demandantes acusan al distrito de no haber fijado protocolos para comunicar cancelaciones y a los agentes de detener y esposar sin sospecha razonable.

Piden indemnizaciones, castigo económico y una orden que prohíba al distrito usar este sistema hasta adoptar protocolos de verificación y capacitación. Los cargos incluyen búsqueda y detención irrazonables, encarcelamiento ilegal y negligencia.

Dudas sobre el sistema y las respuestas

La demanda cita un informe de la Inspectoría General de Educación de Maryland, según el cual más de 99 por ciento de las alertas del sistema en las escuelas del condado fueron falsos positivos. Ese organismo investigó el caso en noviembre de 2025 y no halló sesgo racial, según NBC News. Su informe atribuye la alerta a la posición y el ángulo de la mano del estudiante.

Tras el incidente, Omnilert admitió que la imagen se parecía a un arma, pero afirmó que el sistema funcionó como estaba previsto, según Fox Baltimore. La superintendente Myriam Rogers defendió el uso del programa, que opera en las escuelas del condado desde 2023 con unas 7 mil cámaras, de acuerdo con The Baltimore Banner.

El concejal Izzy Patoka pidió entonces revisar los procedimientos del distrito.

Ningún niño en nuestro sistema escolar debería ser abordado por la policía por comer una bolsa de Doritos", escribió Patoka en redes sociales.

El distrito mantiene un contrato de 2.6 millones de dólares con Omnilert, que termina en 2027. La demanda la presentó el Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, junto con los despachos Willkie Farr & Gallagher y Engel Law Group.

El vocero de Omnilert, Blake Mitchell, dijo a The Banner que la empresa revisa la demanda, aunque a otros medios respondió que no puede comentar casos en trámite. El tribunal no ha fijado fecha de audiencia.