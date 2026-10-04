Tribunal Electoral Superior de Brasil no ve injerencia extranjera en las elecciones

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, ministro Kassio Nunes Marques, afirmó que hasta el momento no existen indicios concretos de una eventual injerencia extranjera en las elecciones generales de 2026, al presentar un balance parcial de la primera vuelta durante una conferencia de prensa.

Hasta el momento, no tenemos indicios concretos de injerencia internacional”, declaró Nunes Marques al referirse a los informes entregados por las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia brasileños.

El pronunciamiento se produjo durante una jornada en la que la Justicia Electoral también informó sobre el funcionamiento de las urnas, las incidencias registradas en los centros de votación y las acciones desplegadas para atender posibles delitos electorales.

El TSE, que tiene a Nunes Marques como presidente desde mayo de este año, ha señalado durante el proceso electoral que uno de sus objetivos es preservar la seguridad, transparencia e integridad de las elecciones.

TSE reporta normalidad en las urnas electrónicas

Respecto al funcionamiento de las urnas electrónicas, Nunes Marques sostuvo que los inconvenientes registrados durante la jornada no comprometieron el derecho de los ciudadanos a votar.

De acuerdo con el balance presentado por el ministro, mil 101 máquinas de votación electrónica fueron sustituidas en todo Brasil. Pese a estas incidencias, afirmó que el proceso continuó con normalidad.

En cuanto a los centros de votación, todo funciona con normalidad, incluidas las urnas. Contamos con suficientes generadores y baterías para completar todo el proceso de votación y transmisión de resultados”, señaló.

El presidente del TSE agregó que no se registraba votación manual en el país al momento de la conferencia.

La seguridad del sistema electrónico ha sido uno de los temas centrales de la organización de las elecciones brasileñas. Un día antes de la votación, el TSE realizó una verificación de los sistemas utilizados para la transmisión, recepción y totalización de los resultados, procedimiento que confirmó que los programas instalados correspondían a los previamente inspeccionados, firmados digitalmente y sellados.

Largas filas y lluvias explican parte de las demoras

Nunes Marques también fue cuestionado por las largas filas registradas en algunos centros de votación. El ministro señaló que este tipo de situaciones ya se ha presentado en elecciones anteriores y mencionó casos registrados en Río de Janeiro.

En el caso de Paraná, explicó que las fuertes lluvias registradas durante la jornada provocaron que algunos electores llegaran más tarde a los centros de votación.

El presidente del TSE sostuvo que estas situaciones no representaban, por sí mismas, una alteración del funcionamiento general de la elección.

59 detenidos por presuntos delitos electorales

En materia de seguridad, el balance presentado por el Tribunal Superior Electoral señala que 59 personas fueron detenidas por presuntos delitos electorales durante la jornada. De ese total, 25 fueron arrestadas en el momento en que presuntamente cometían las infracciones.

Además, las autoridades reportaron el aseguramiento de más de 380 mil reales brasileños en acciones relacionadas con posibles delitos electorales.

El propio TSE informó este domingo que su presidente visitó el Centro Integrado de Comando y Control Nacional, en Brasilia, para conocer el trabajo de las fuerzas de seguridad durante la primera vuelta. En ese centro se habían contabilizado 65 ocurrencias relacionadas con propaganda electoral y 45 casos vinculados con compra de votos.

Nunes Marques reporta actividad de e-Título

Durante la conferencia, el ministro también destacó el funcionamiento de la aplicación e-Título, utilizada por los electores brasileños para acceder a servicios de la Justicia Electoral.

Según los datos presentados, la plataforma registraba más de 6 millones de electores inscritos, mientras que alrededor de 15 millones de personas habían utilizado la aplicación para justificar su ausencia electoral.

El TSE mantiene habilitados mecanismos digitales para la justificación de quienes no pudieron acudir a votar. Para la primera vuelta de 2026, el plazo para presentar la justificación llega hasta el 3 de diciembre.

Uso de celulares en las cabinas de votación

Durante la rueda de prensa también se abordó el uso de teléfonos celulares dentro de las cabinas de votación.

Nunes Marques reconoció que tenía conocimiento de algunos incidentes relacionados con electores que intentaron utilizar dispositivos electrónicos durante el sufragio, aunque afirmó que los funcionarios electorales habían recibido capacitación para actuar ante estas situaciones.

El TSE establece que los teléfonos celulares, cámaras, videocámaras, equipos de radiocomunicación y otros dispositivos capaces de comprometer el secreto del voto no pueden ser utilizados dentro de la cabina. La prohibición también contempla determinados dispositivos inteligentes con capacidad de grabación.

Uno de los casos mencionados durante la jornada fue el del candidato presidencial Romeu Zema, quien fue señalado por utilizar un dispositivo electrónico en la cabina de votación.

Con este balance, el Tribunal Superior Electoral mantiene el monitoreo de la primera vuelta mientras avanza el proceso de transmisión y totalización de los resultados de las elecciones generales de Brasil.