A tres semanas de sus comicios, EU empezó a detener a presuntos delincuentes electorales

La administración del presidente Trump ha detenido a menos de una veintena de presuntos infractores electorales a escasas semanas de las elecciones intermedias.

Este lunes el Departamento de Justicia informó sin comunicado oficial, solo con un mensaje en redes sociales, que detuvo a 16 personas por cometer delitos electorales, incluido un indocumentado de quien no reveló la identidad.

“El Departamento de Justicia anunció cargos contra 16 individuos, incluido un inmigrante ilegal, en relación con votaciones ilegales, registro fraudulento de votantes y delitos electorales relacionados en todo el país”, dice el mensaje.

Los casos incluyen “voto de extranjeros en elecciones federales, declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar o para votar, voto en nombre de personas fallecidas, votar múltiples veces en la misma elección, declaraciones falsas en solicitudes de ciudadanía y obtención ilegal de ciudadanía”, agregó.

Pero el departamento se abstuvo de proporcionar identidades y datos adicionales. Solo acompañó con un collage de fotografías.

Entre las fotografías, tres fueron publicadas antes y sí identificaron, aunque sin dejar ver sus rostros.

Tres mujeres inmigrantes legales —la jamaiquina Staciann Pollion Davis, de 42 años; la peruana Silvia Delgado Phelps, de 78 años; y la dominicana Lizabeth Almonte Rosa, de 24 años— fueron acusadas de votar sin cumplir el requisito de ser ciudadanas estadounidenses.

Días antes acusaron por las mismas razones al cubano Andrés García, de 64 años de edad, quien habría votado en dos elecciones.

Por cada vez que habrían votado sin ser ciudadanos enfrentan un año de prisión y una multa de cien mil dólares; pero si se registraron sin tener nacionalidad estadounidense con otros diez años de cárcel y un cuarto de millón de dólares adicionales en multas.

La campaña de detenciones de presuntos infractores electorales parece confirmar declaraciones del presidente Trump de que esperaría trampas en los comicios si los resultados no benefician a los candidatos del Partido Republicano.