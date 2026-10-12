Cotemar obtiene la Certificación AMITAI® / Empresas+Éticas® y se posiciona en el Ranking E+E 2026

Cotemar fue reconocida por su compromiso con la ética empresarial, la integridad y el cumplimiento al obtener dos importantes distinciones otorgadas por AMITAI, organismo referente en la evaluación de programas de ética y compliance en México.

Por un lado, la compañía se posicionó en el Ranking de las Empresas Más Éticas de México (E+E) 2026, reconocimiento que distingue a las organizaciones que destacan por contar con una cultura empresarial orientada a la ética, la integridad y el cumplimiento. La metodología 3E de evaluación analiza qué tan integrada se encuentra la ética dentro de la operación y la cultura organizacional, considerando Elementos, Evidencia y Eficacia de los programas de integridad.

Adicionalmente, Cotemar obtuvo la Certificación AMITAI®, aprobando la verificación documental y de evidencias que validan el alcance real del modelo de integridad de cada empresa, acreditando que se cuenta con los elementos formales, prácticas, sistemas y mecanismos necesarios para gestionar la ética y la integridad corporativa. Esta certificación evalúa aspectos fundamentales como el código de conducta, los canales de denuncia, la prevención de conflictos de interés, los programas de capacitación y el compromiso de la alta dirección con una cultura de cumplimiento.

Estos reconocimientos reflejan el compromiso permanente de Cotemar con la construcción de una cultura organizacional basada en la transparencia, la responsabilidad y la toma de decisiones éticas, fortaleciendo así su modelo de gobierno corporativo y sus prácticas de compliance. Asimismo, contribuyen al fortalecimiento de la estrategia ESG de la compañía, al promover una gestión responsable que genera confianza entre colaboradores, clientes, proveedores, inversionistas y demás grupos de interés.

Con estos logros, Cotemar reafirma su convicción de operar bajo los más altos estándares de integridad, impulsando una cultura ética que contribuye a la sostenibilidad y al crecimiento responsable del negocio.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social definen a la compañía.

Cotemar es una compañía 100 % mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, la posicionan como una opción de referencia, colaborando con diversos clientes, ayudándoles a superar sus retos y maximizando el retorno de la inversión.

Cotemar ejecuta proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, más de 47 años de trayectoria lo respaldan.