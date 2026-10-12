El trading da un paso hacia la profesionalización en Latam: ya es posible obtener una certificación

El trading abre una nueva vía de profesionalización en Latinoamérica. Los profesionales del sector ya pueden acceder en español a las certificaciones del Global Trader Certification Institute (GTCI) , organismo internacional especializado en evaluar y acreditar competencias profesionales en los mercados financieros.

La iniciativa permite a los traders acreditar su nivel bajo un estándar internacional y presentar una credencial verificable ante la industria financiera. Esto resulta especialmente relevante para quienes buscan gestionar mayores volúmenes de capital o desarrollar su carrera profesional en fondos de inversión, administradoras de activos, banca de inversión, brokers o mesas de trading.

De Estados Unidos, a Latinoamérica

Fundado en Estados Unidos y recientemente expandido a Europa, GTCI busca fortalecer ahora su presencia en Latinoamérica con oficinas presenciales, acercando sus certificaciones internacionales al mercado hispanohablante y ofreciendo sus exámenes también en español.

Sus certificaciones son reconocidas en más de 120 países, lo que permite a los profesionales acreditar sus competencias más allá del mercado en el que hayan desarrollado su trayectoria.

Tres certificaciones para acreditar el nivel profesional

A diferencia de una academia, Global Trader Certification Instiute (GTCI) no tiene como objetivo formar al trader, sino evaluar y acreditar de manera independiente sus competencias profesionales.

Su sistema se estructura en tres niveles progresivos: CT I (Certified Trader), CT II (Professional Trader) y CT III (Expert Trader). El proceso avanza desde conocimientos sobre mercados financieros y gestión de riesgos hasta competencias relacionadas con la administración profesional de portafolios, fondos y mesas de trading.

De esta manera, cada profesional puede acreditar su nivel de preparación bajo un mismo estándar internacional.

Del trader independiente a la gestión de capital

El valor de esta acreditación adquiere especial relevancia cuando un trader busca pasar de operar exclusivamente con capital propio a gestionar capital de terceros o incorporarse profesionalmente a la industria financiera.

GTCI señala que sus certificaciones son aceptadas por distintos actores del sector y están dirigidas a profesionales que buscan oportunidades en fondos de inversión, administradoras de activos, bancos de inversión, brokers, hedge funds, mesas de trading y empresas de fondeo.

La certificación no garantiza una contratación ni la asignación de capital, pero ofrece una referencia independiente y verificable de las competencias evaluadas, complementando la formación y experiencia profesional del candidato.

Además, GTCI cuenta con un área de empleo orientada a conectar a profesionales certificados con instituciones de su red.

Hacia un trading más profesional y verificable

El crecimiento del trading en Latinoamérica ha estado acompañado por una mayor oferta de formación, contenidos y perfiles profesionales relacionados con los mercados financieros. En este contexto, diferenciar entre formación, experiencia y competencias profesionales acreditadas adquiere cada vez mayor importancia.

La incorporación de estándares independientes introduce un elemento adicional: la posibilidad de que las competencias de un profesional sean evaluadas por un tercero y posteriormente puedan ser verificadas.

Con su expansión en Latinoamérica, Global Trader Certification Institute (GTCI) busca contribuir a este proceso de profesionalización, permitiendo que un trader pueda demostrar su nivel no solo a partir de lo que afirma saber, sino también mediante las competencias que ha logrado acreditar bajo un estándar internacional.

Para el profesional, representa una forma de fortalecer su perfil y respaldar sus conocimientos y experiencia. Para la industria financiera, supone una referencia adicional al momento de identificar talento preparado para asumir responsabilidades relacionadas con la gestión de capital.