Ciberataque estropea grandes cantidades de productos de supermercados en Francia

París, Francia. Varios supermercados franceses fueron víctimas la noche del domingo de un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración, lo que obligó a desechar grandes cantidades de productos frescos y congelados. El incidente fue confirmado por las empresas afectadas y la Fiscalía de París, que abrió una investigación para determinar el alcance de los daños.

Entre los establecimientos perjudicados figuran al menos 300 tiendas de Intermarché/Netto, menos de un centenar de Coopérative U, varias tiendas del grupo E.Leclerc, 80 de Carrefour y unas 30 de Monoprix, según confirmaron estos distribuidores a la AFP.

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Los atacantes activaron a distancia los sistemas de descongelamiento

Según el canal de noticias BFMTV, los piratas informáticos lograron activar a distancia el ciclo de descongelamiento de las instalaciones frigoríficas, lo que provocó pérdidas de mercancía.

De acuerdo con una fuente cercana al caso, el ataque tuvo como objetivo sistemas de regulación frigorífica fabricados por la empresa danesa Danfoss, utilizados por numerosas cadenas de supermercados en Francia.

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Los atacantes habrían modificado a distancia los parámetros de temperatura, lo que causó la destrucción de existencias de productos frescos y congelados.

La Fiscalía de París investiga los daños y los conatos de incendio

La Fiscalía de París anunció la apertura de una investigación sobre este ciberataque a gran escala contra refrigeradores conectados de varios supermercados en todo el territorio francés.

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La pesquisa, encomendada a la Oficina Anticibercriminalidad (OFAC), deberá identificar a las víctimas y evaluar los daños ocasionados, tanto por la pérdida de alimentos como por los incendios reportados, precisó la fiscalía.

El ataque también provocó algunos conatos de incendio, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

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Coopérative U denuncia un ataque sin precedentes

En la red social X, el director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó que un ciberataque afectaba desde la noche anterior a los sistemas de producción de frío de varios establecimientos de la cadena.

"Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento alimentario de los franceses es de una gravedad extrema y no tiene precedentes", afirmó.

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Por su parte, el comisionado europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó enérgicamente el ciberataque en X y pidió mayor atención a la seguridad alimentaria.

A petición del primer ministro francés, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información fue movilizada tanto a nivel nacional, para apoyar a las posibles víctimas, como a nivel europeo, para coordinarse con sus homólogos.

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Danfoss señala que los equipos afectados eran antiguos

La empresa danesa Danfoss explicó a la AFP que "la mayoría de las unidades afectadas son productos antiguos (...) que llegaron al final de su vida útil y ya no reciben actualizaciones de software ni de seguridad".

Asimismo, destacó que "desde hace tiempo recomienda a sus clientes mantener al día los sistemas compatibles y migrar los sistemas heredados a soluciones de última generación".