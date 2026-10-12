Trump defiende acuerdo sobre diésel con Rusia pese a críticas de legisladores de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el lunes un acuerdo sobre diésel que firmó con Rusia, mientras legisladores de ambos partidos se quejaron porque parece infringir una legislación que prohíbe las importaciones de energía rusa hasta que Moscú ponga fin a su agresión contra Ucrania.

Trump afirmó que está tomando medidas para reducir los elevados precios del combustible, que están poniendo en peligro las posibilidades de sus correligionarios republicanos en las elecciones de mitad de legislatura del 3 de noviembre.

Los precios se han disparado desde que declaró la guerra a Irán hace siete meses, pero el mandatario estadounidense culpa a los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas como un factor principal.

Tomé la decisión correcta para el pueblo estadounidense: ¡SIEMPRE, ESTADOS UNIDOS PRIMERO! El presidente DONALD J. TRUMP", afirmó en una publicación en las redes sociales.

Trump dijo el viernes que Rusia había acordado suministrar diésel a los mercados mundiales, y su gobierno suspendió temporalmente las sanciones sobre el combustible ruso, destinadas a privar a Moscú de ingresos para su guerra contra Ucrania.

El domingo, un grupo de senadores, tanto republicanos como demócratas, instó a Trump a "dar marcha atrás" en el acuerdo de suministro de diésel con Rusia. Afirmaron que su acuerdo podría infringir una ley de 2022 destinada a apoyar a Ucrania en su intento por repeler a los invasores rusos.

Deberíamos endurecer aún más las sanciones, no debilitarlas permitiendo la importación de gasóleo ruso y arriesgándonos a perder nuestra ventaja, dañar nuestra credibilidad ante los aliados y envalentonar a nuestros adversarios", aseguró el senador republicano Jerry Moran en una publicación en las redes sociales.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes a Fox News que "todo el mundo entiende que los precios del diésel no dependen de nuestros ataques contra las refinerías rusas. Todo el mundo entiende que dependen del bloqueo (...) del estrecho de Ormuz".

Con información de Reuters