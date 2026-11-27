El sueño de llegar a territorio español terminó en tragedia para al menos ocho migrantes que viajaban a bordo de una embarcación en la que iban alrededor de 100 personas. El rescate se llevó a cabo cerca de las Islas Canarias, una de las principales puertas de entrada a Europa para quienes buscan una vida mejor.

De acuerdo con el servicio de Salvamento Marítimo, citado por Reuters, la embarcación fue localizada a unos 72 kilómetros al sur de la isla de El Hierro. A bordo fueron encontrados entre ocho y diez cuerpos sin vida, mientras que seis personas tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a un hospital debido a la gravedad de su estado de salud.

La embarcación fue remolcada hacia el puerto de La Estaca. Por otro lado, 84 migrantes que viajaban en otra embarcación lograron desembarcar en el puerto de La Restinga, donde se cuenta con un centro de acogida y un hospital de campaña para atender a quienes llegan tras la peligrosa travesía.

Desde octubre, la llegada de embarcaciones procedentes de África se ha disparado en las Islas Canarias. Tan solo el pasado 25 de noviembre arribaron alrededor de 2 mil 100 migrantes en un solo día, la mayoría de ellos a El Hierro, una pequeña isla que cuenta con apenas 11 mil 400 habitantes.

Tras darse a conocer la tragedia, el presidente regional, Fernando Clavijo, expresó su dolor e impotencia por las vidas perdidas en el Atlántico y exigió al Gobierno español y a la Comisión Europea tomar medidas.

El funcionario recordó que esta emergencia humanitaria no comienza cuando las embarcaciones llegan a las costas españolas, sino desde que miles de personas salen de países africanos como Senegal y Gambia.

Cada año, miles de migrantes se aventuran a cruzar el Atlántico en embarcaciones abarrotadas, exponiéndose al hambre, la deshidratación y las condiciones del mar, con la esperanza de llegar a Europa.

Durante el otoño, cuando las condiciones marítimas suelen ser más favorables, aumenta el número de personas que se arriesgan a realizar este viaje.