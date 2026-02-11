¿No tienes familia? Agentes de ICE irrumpen en vivienda de Pensilvania para detener a migrante | VIDEO

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que supuestos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresaron violentamente a una vivienda en Eagleville, Pensilvania, para detener a José Córdova-López, un joven mexicano de 27 años que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular.

Los uniformados, con el rostro cubierto, forzaron la puerta de la casa y entraron armados, mientras en el interior se encontraban varios familiares, incluidos dos menores de 8 y 13 años. La escena fue grabada por Lupe López, prima del detenido, quien se encontraba en su habitación junto a sus hermanos pequeños.

Agentes de ICE irrumpieron en una vivienda de Pensilvania para detener a José Córdova-López, generando indignación y críticas por sus métodos. Especial

En el video se escucha a la joven gritar: “Deténganse, lárguense de aquí”, mientras los niños lloraban y un perro ladraba sin parar. Uno de los agentes levantó un colchón durante la búsqueda, mientras impedían que la mujer saliera de su habitación.

Entre lágrimas, Lupe cuestionó a los agentes: “¿Por qué hacen esto?, ¿no tienes familia?, ¿no tienes hijo?, creen que esto está bien, no lo lastimen”. Sus palabras reflejaron la tensión y el miedo que vivió la familia durante el operativo.

¿Quién es el detenido por ICE en Pensilvania?

De acuerdo con ICE, José Córdova-López ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2021 con una visa temporal H-2A para trabajadores agrícolas, la cual venció en diciembre de ese mismo año. Desde entonces permanecía en el país de manera irregular.

Familiares señalaron que el joven salió de su casa alrededor de las 7:00 horas hacia su trabajo, cuando fue perseguido por los agentes. Aunque inicialmente logró escapar, se refugió en la vivienda, lo que derivó en el operativo que terminó con su captura.

Reacciones y críticas a operativos de ICE

El operativo generó indignación entre vecinos y autoridades locales. El gobierno estatal de Pensilvania calificó la acción como “inaceptable”, al señalar que los agentes irrumpieron sin orden judicial y pusieron en riesgo a menores de edad presentes en la vivienda.

El caso reavivó el debate sobre los métodos de ICE en operativos migratorios, especialmente cuando involucran el ingreso forzado a domicilios sin autorización judicial. Organizaciones de derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones que estas prácticas vulneran garantías constitucionales y generan un clima de miedo en comunidades migrantes.

Los operativos de ICE suelen intensificarse en estados con alta presencia de migrantes. En 2025, la agencia reportó más de 170,000 detenciones administrativas, de las cuales una parte significativa correspondió a personas con visas vencidas o que habían ingresado sin autorización.

Diversos informes señalan que, en muchos casos, los agentes realizan detenciones en espacios públicos o durante operativos planificados, pero el ingreso a viviendas sin orden judicial ha sido cuestionado por juristas y defensores de derechos civiles.