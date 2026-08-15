Topos Azteca aguarda luz verde

En medio de la emergencia provocada por el reciente sismo en Colombia, la negativa del gobierno del presidente entrante, Abelardo de la Espriella, para recibir asistencia internacional de probada experiencia ha desatado una ola de reclamos.

Entre los afectados por esta restricción se encuentra el comandante Cienfuegos, de la brigada Topos Azteca, que llegó a Cali procedente de Venezuela, donde brindaba apoyo desde el pasado 26 de julio, con la intención de sumarse a las labores de rescate.

“Vengo a apoyar aquí, al pueblo de Colombia... Iba a México, me vine para acá”, relató Cienfuegos en un video difundido en redes sociales en el que ruega por una oportunidad para poner su experiencia al servicio de los damnificados.

La controversia escaló a nivel internacional luego de que el cantante español Miguel Bosé hiciera un llamado público al mandatario colombiano a través de su cuenta de Instagram.

El sismo de magnitud 7.4 provocó daños en viviendas, hospitales, escuelas y carreteras de Colombia y mantiene a cientos de familias desplazadas. AFP

“La situación en Colombia es devastadora y de una magnitud que supera la fortaleza de los corazones”, señaló el intérprete, que además anunció que viaja hacia el país sudamericano para unirse al esfuerzo humanitario.

“Me llega información de que mucha ayuda internacional experta está siendo rechazada. Por ejemplo, la de los Topos Aztecas. Quisiera que esas voces no fueran ciertas. Aun así, le pido al presidente Abelardo de la Espriella que acepte toda la solidaridad posible”.

A pesar de las trabas y a la espera de las autorizaciones oficiales, la solidaridad no se detiene.

El grupo de rescate, encabezado por Héctor Rafael Méndez Rosales, El Topo Mayor, instaló su campamento base entre tiendas de campaña cerca de un edificio colapsado, listos para actuar en el momento en que se les permita intervenir.

Colombia aceptará equipos de búsqueda y rescate de Israel, Estados Unidos, Ecuador y El Salvador.

Sin embargo, este último país no tiene registro en el directorio de equipos de búsqueda y rescate (USAR) de Naciones Unidas, según la revista colombiana Cambio.