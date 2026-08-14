Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros cuatro días después del terremoto

Los socorristas corrían el viernes contra el tiempo en Colombia para rescatar con vida a personas atrapadas bajo los escombros, cuatro días después de que uno de los terremotos más fuertes en la historia del país destruyó vecindarios y pueblos, dejando cientos de muertos, heridos y desaparecidos.

La operación en la ciudad cafetera de Pereira se convirtió en el principal foco de una respuesta ante el desastre que se orienta cada vez más de la búsqueda de sobrevivientes a la sombría labor de despejar escombros y contabilizar a las víctimas.

Rescatistas venezolanos, que llegaron a Pereira después de participar en las labores de rescate de sobrevivientes y víctimas de los dos terremotos que sacudieron la costa caribeña de su país hace seis semanas, se sumaron a la búsqueda.

Las expectativas siempre van a ser buenas, hemos tenido la experiencia de encontrar después de 10 días gente con vida. La intención es buscar y tener gente viva", dijo Cristián Acevedo, uno de los rescatistas venezolanos.

Los esfuerzos en la ciudad se concentraron en un hotel derrumbado donde los rescatistas presumían que aún podría haber sobrevivientes, entre ellos Juan Felipe Giraldo, de 24 años, quien tenía previsto casarse ese fin de semana. Su padre estuvo en el lugar desde el lunes por la noche, esperando su rescate.

Pero el cuerpo de Giraldo, padre de un niño de dos años, fue recuperado el viernes de entre los escombros, según confirmó su familia.

"Por siempre y para siempre mi cora, fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre", escribió Natalia, la prometida de Juan Felipe, en Instagram.

En otra zona de Pereira, las autoridades evaluaban la posible reubicación de cientos de familias, incluidos muchos niños, de un refugio improvisado en un parque ante el riesgo de derrumbe de edificios cercanos.

Los voluntarios rebuscaron entre los escombros objetos personales como álbumes de fotografías, cartas y joyas, para guardarlos a salvo hasta que se encuentren a sus dueños.

Los trabajadores humanitarios solicitaron más artículos de primera necesidad como pañales, comida para mascotas y medicamentos.

El terremoto de magnitud 7.4 se registró el lunes a las 7:34 hora local, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, derribando edificios de apartamentos y dañando viviendas, escuelas, hospitales y carreteras en todo el suroeste y centro de Colombia, desde el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico, hasta ciudades del interior como Pereira y Manizales.

Costosa reconstrucción

En Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, los rescatistas removieron escombros de concreto tras detectar ruidos provenientes de un bloque residencial derrumbado, lo que sugiere que aún podría haber personas con vida.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que hasta el viernes 288 personas habían muerto, 4 mil 18 resultaron heridas y 202 continuaban desaparecidas.

El informe reveló que miles de viviendas resultaron dañadas o completamente destruidas por el desastre que dejó a cientos de personas durmiendo en refugios o al aire libre ante el riesgo de que sus viviendas colapsen.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Guillermo Herrera, afirmó que, si bien era demasiado pronto para confirmarlo, los informes iniciales sugieren que muchos de los edificios que se derrumbaron eran antiguos y probablemente se construyeron antes de que se modernizaran las normas sísmicas.

La empresa privada solicitó al Gobierno Nacional la activación y flexibilización del mecanismo legal de Obras por Impuestos para estimular la reconstrucción de las zonas afectadas.

Según estimaciones del economista jefe de BTG Pactual para la región de los Andes, Munir Jalil, los costos iniciales de reconstrucción podrían ascender al 1 por ciento del Producto Interno Bruto, o unos 20 billones de pesos (6 mil 395 millones de dólares).

La agencia de la ONU para los refugiados advirtió que el terremoto podría desencadenar nuevos desplazamientos en un país que enfrenta un conflicto armado interno, migración y otras presiones humanitarias.

Para las personas desplazadas internamente y los refugiados que ya intentan reconstruir sus vidas, este terremoto corre el riesgo de convertirse en un desplazamiento más, sumado al anterior", declaró a periodistas en Ginebra Eujin Byun, portavoz de ACNUR.

Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, sostuvo que más de 9 millones de personas en el país dependen de la ayuda humanitaria, y que aproximadamente el 10 por ciento de ellas vive en las regiones más devastadas por el terremoto.

"La recuperación ya no se trata solo de despejar escombros. Se trata de ayudar a las familias a reconstruir", afirmó, advirtiendo que es particularmente urgente asegurar las escuelas afectadas por el sismo.

El Servicio Geológico Colombiano reportó 256 réplicas, lo que aumenta el peligro para los rescatistas que revisan escombros inestables.

El desastre se convirtió en el primer desafío para el presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo hace una semana y ahora enfrenta la tarea de supervisar el auxilio y la reconstrucción en uno de los peores desastres naturales de Colombia.

"La reconstrucción de Colombia la hacemos entre todos, sin distingos políticos, sin ideologías", dijo el mandatario desde la ciudad de Quibdó.