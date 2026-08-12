Topos Aztecas llegan a Colombia pese a negativa del gobierno al ingreso de voluntarios extranjeros

En la madrugada de este miércoles se confirmó la llegada de los Topos Aztecas a Cali, Colombia, como parte de los esfuerzos internacionales para enfrentar la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el suroccidente del país.

El grupo de voluntarios mexicanos anunció su arribo a través de redes sociales: “Ya estamos en Colombia, listos para sumarnos y servir donde se nos necesita”.

Baruch Juárez, integrante del equipo, relató en Caracol Radio:

Nosotros llegamos alrededor de la 1:30 de la mañana. Venimos de Venezuela. Entonces, la brigada de avanzada que venimos, que somos un grupo de aproximadamente 17 personas, venimos de Venezuela, de las labores que estábamos allá, tuvimos que interrumpirlas para venir a apoyar a ustedes, nuestros hermanos colombianos”.

Juárez explicó que realizaron una inspección nocturna en un edificio colapsado: “Aquí en este edificio, nos trajeron a hacer una inspección, una valoración general del edificio, ya que todo colapsó, entonces hay víctimas dentro, y prácticamente lo que hicimos toda la noche fue hacer una inspección con tecnología”.

La controversia del comunicado de Tlatelolco

La llegada de los Topos Aztecas generó expectativa en Cali, pero también controversia. Los Topos México Brigada Tlatelolco, otra agrupación mexicana de rescatistas, informó que mantiene comunicación con el gobierno colombiano a través de Silvia Vallen, Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgos, quien les indicó que por ahora no se requiere el ingreso de grupos externos, dado que la emergencia está siendo atendida por equipos nacionales.

El comunicado aclaró que la prioridad de las autoridades es salvar vidas y garantizar la coordinación de las labores de rescate, por lo que se mantendrán atentos respetando la soberanía del país.

La congresista María Fernanda Carrascal, afín a Gustavo Petro, confirmó en X que el grupo Topos Azteca ingresó a Colombia sin autorización del gobierno de Abelardo de la Espriella. Horas más tarde, la legisladora aclaró en la misma red social que se trata de una organización independiente no certificada por las autoridades mexicanas.