"Vámonos respetando": Topo Azteca responde tras ingresar a Colombia sin permisos oficiales

El periodista colombiano Néstor Morales, de Blu Radio, realizó una entrevista telefónica al Topo Mayor, Héctor Méndez, líder de la brigada mexicana de rescate Topos Azteca, que se tornó incómoda por la insistencia del comunicador en preguntar si la organización contaba con autorización oficial para ayudar en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia.

“¿Cuántos topos como usted llegaron a Cali… ustedes llegaron coordinados alerta y autorizadas por el gobierno nacional?”, preguntó Morales.

Méndez respondió: “Nosotros somos voluntarios y atendemos el llamado del deber, nosotros no somos diplomáticos, no solicitamos permisos, sino que acudimos a donde el deber nos llama (…) porque si me pongo a seguir protocolos de tipo administrativo burocrático nunca voy a ningún lado”.

El enojo del Topo Mayor

Ante la insistencia del periodista en que la labor requería coordinación con el gobierno nacional, Méndez reaccionó: “Usted me quiere meter en un lío de preguntas de tipo que, como que me quiere poner alguna trampa, no sé, entonces por favor vámonos respetando, vámonos ubicando, nosotros somos voluntarios y venimos a trabajar”, y cortó la llamada.

La conversación comenzó a circular en redes sociales, generando debate entre quienes defienden la llegada de los rescatistas mexicanos y quienes señalan que Colombia ha sido clara en aceptar ayuda solo de algunos países.

Reacciones en redes sociales

Los comentarios se dividieron entre críticas al periodista y cuestionamientos a la brigada mexicana:

“No le parece una cortesía suficiente voluntariamente venir a remover escombros para salvar vidas?”

“Tantas cosas que podría preguntarle, incluso agradecerle por venir. Y se pone a preguntar maricadas en una situación tan delicada”.

“Donde está la ofensa? Llega al país, pues bienvenido, pero debe hablar con la autoridad local y ponerse a disposición de ellos”.

Ayuda internacional aceptada por Colombia

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo Roldán, informó que Colombia solo recibirá, por ahora, la ayuda de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, todos certificados internacionalmente y reconocidos por sus respectivos gobiernos.