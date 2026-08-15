El ébola mata a una persona cada 30 minutos en el Congo, alerta la ONU

El virus del ébola se cobra una vida cada 30 minutos en la República Democrática del Congo (RDC), alertó el viernes el jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, quien instó a la comunidad internacional a “despertarse y movilizarse”.

La RDC declaró el 15 de mayo su decimoséptima epidemia de la enfermedad. Tres meses después, la respuesta sanitaria sigue teniendo dificultades para contener el virus, ya que el sistema de salud del país —uno de los más pobres del mundo— carece de recursos.

“El ébola está ganando terreno en la República Democrática del Congo (RDC). No podemos permitir que el virus supere nuestra respuesta”, aseguró Fletcher en un comunicado publicado tras una reunión de emergencia con los responsables de las agencias de Naciones Unidas.

Cementerio de Nyamurongo, uno de los lugares que ha recibido a un gran número de personas fallecidas a causa de la enfermedad por el virus del Ébola AFP

La epidemia “es la de más rápida propagación jamás registrada” y “mata a una persona cada 30 minutos”, subrayó el alto cargo de la organización.

Según Fletcher, ya han fallecido “más de 2 mil personas”, mientras “muchas otras están en peligro”, por lo que “el mundo debe despertar y movilizarse”.

El brote de ébola más letal que ha sufrido este país africano causó cerca de 2 mil 300 muertes entre 3 mil 500 casos registrados entre 2018 y 2020.

Voluntarios se colocan el equipo de protección personal antes de recuperar el cuerpo de un niño de 3 años, presuntamente fallecido a causa de la enfermedad por el virus del Ébola. AFP

La epidemia actual deja más de 2 mil 128 fallecidos, de un total de 4 mil 566 casos confirmados, apenas tres meses después de su declaración, según el último balance publicado por las autoridades congoleñas.

“Hoy he desplegado 20 miembros adicionales del personal en primera línea. Pero esto es una señal de alarma. Necesitamos rapidez, recursos a gran escala y solidaridad” para evitar “que este virus nos tome aún más ventaja”, señaló Fletcher.

También asignó 30.5 millones de dólares adicionales procedentes del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas (CERF) para apoyar la respuesta sanitaria.

Por el momento no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico disponible para la variante Bundibugyo, responsable de la epidemia.